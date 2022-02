Lutto per Luca Argentero: resta con Cristina e salta Sanremo 2022

Nella conferenza stampa di questa mattina, Amadeus e gli altri protagonisti, hanno spiegato che Luca Argentero non ci sarebbe stato. L’attore era atteso per la seconda serata del Festival a Sanremo. Oggi infatti avrebbe dovuto calcare il palco dell’Ariston, per parlare di Doc-Nelle tue mani ma non solo. Purtroppo all’ultimo momento l’attore ha dovuto declinare. Se in un primo momento si era pensato all’ennesimo caso di positività, successivamente, diverse testate, hanno riferito i reali motivi che hanno tenuto lontano Luca Argentero dal Festival. Purtroppo si tratta di un problema di famiglia, un grave lutto che ha colpito Luca e Cristina Marino, sua moglie. Secondo quanto riferisce Novella 2000, sarebbe venuto a mancare il papà di Cristina. Una notizia di questa mattina, fino a ieri i due attori avevano condiviso sui social alcune immagini e scatti. Immaginiamo quindi che tutto sia accaduto poche ore fa. E come è giusto che sia, Luca ha preferito restare al fianco di Cristina in questo momento doloroso.

Nessun commento al momento da parte dell’attore o del suo staff. Per quanto riguarda l’ospitata, non sembra che al momento sia previsto l’arrivo di altri attori che fanno parte del cast di Doc-Nelle tue mani.

Luca Argentero salta Sanremo: resta con Cristina che ha perso il suo papà

Su Novella 2000 si legge:

Tuttavia l’ospitata di Argentero è saltata a causa di un gravissimo lutto. Questa mattina è infatti venuto a mancare suo suocero, padre di sua moglie Cristina Marino. Luca dunque per ovvie ragioni non salirà sul palco dell’Ariston, nonostante il suo arrivo fosse attesissimo.

Non possiamo che porgere le più sentite condoglianze a Cristina per la perdita del suo papà e a Luca per la perdita di suo suocero.

