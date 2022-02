Lorella Boccia lascia Niccolò Presta poi lui torna a casa e spiegano tutto

Ieri Lorella Boccia serissima ha annunciato sui social la fine del matrimonio con Niccolò Presta, lo lasciava stanca, lui non vedeva la figlia da 20 giorni. Venti giorni lontano da casa e in molti hanno pensato che fosse davvero finita. Non tutti possono sempre seguire le stories dei vip su Instagram, ma chi è sempre presente sapeva che Niccolò Presta non era andato via da casa per allontanarsi dalla moglie e dalla figlia. Lorella Boccia si è però ritrovata sommersa di teneri messaggi con cui molti cercavano di darle conforto per la fine del suo matrimonio. La ballerina e conduttrice ha ringraziato tutti ma dopo un po’ ha anche spiegato che non c’era niente di vero nelle sue parole della storia precedente, che Niccolò Presta era lontano per altri motivi e non perché tra loro era finita.

Niccolò Presta è tornato a casa ma c’è un altro problema

Presta era impegnato a Sanremo per il festival, dunque distanti per motivi di lavoro, per seguire gli artisti di cui si occupa. Questa mattina il ritorno a casa di Niccolò, Lorella è felicissima ma i due devono stare a distanza ancora per un po’. La Boccia spiega che per essere più tranquilli suo marito ha fatto il tampone e prima dell’esito ovviamente devono restare con mascherina e ben lontani. Hanno una casa enorme quinti è tutto molto semplice per loro ma Lorella Boccia lo tenta di continuo e lui scappa.

“Ti renderò l’attesa molto lunga” continua a ripetergli continuando a tentarlo. Entrambi non vedono l’ora di abbracciarsi e di coccolare insieme la loro piccolina ma devono attendere ancora un po’ per evitare un eventuale contagio. Intanto, Lorella Boccia ha ringraziato di nuovo tutti, chi aveva capito che non aveva davvero lasciato il marito e chi invece ci ha creduto e ha cercato di confortarla.

