Secondo matrimonio per Andrea Pirlo: Valentina Baldini ha detto si

Andrea Pirlo e la compagna Valentina Baldini si sono sposati ieri a Torino. Pochissimi gli scatti che trapelano oggi, a poche ore dal si. Uno scatto è stato pubblicato sui social della rivista Chi, che ha rivelato anche alcuni dettagli dell’evento. E poi sui giornali locali oggi, una immagine dell’ex calciatore al fianco di sua moglie in municipio. Per il momento davvero pochi scatti di una una cerimonia molto intima e riservata per l’ex campione e allenatore bianconero. L’amore tra i due è esploso nel 2014, anno in cui Pirlo si è separato dalla precedente moglie, Deborah Roversi, dalla quale ha avuto due figli. Dalla neo moglie, Pirlo ha altri due figli, gemelli, nati a New York nel 2017.

Il matrimonio di Andrea Pirlo e Valentina Baldini a Torino

Su Torino Today si leggono altri dettagli del matrimonio di Andrea Pirlo e Valentina Baldini. Sappiamo che a unirli in matrimonio è stato Mimmo Portas, il leader dei Moderati. La cerimonia si è conclusa con una delicata poesia di Neruda.

L’anno in cui ha conosciuto la sua attuale moglie si era appena separato dalla precedente, Deborah Roversi, dalla quale aveva avuto altri due figli, Niccolò e Angela. La separazione tra i due era stata piuttosto burrascosa. Due al momento le immagini che circolano in rete e che ci mostrano la coppia nel giorno del matrimonio: uno scatto in comune, con il celebrante e poi il taglio della torta. Nessuna indiscrezione sugli ospiti e sugli invitati vip all’evento. L’ultimo scatto di famiglia per Pirlo è stato postato sui social a fine dicembre, in occasione delle vacanze al mare, aspettando il nuovo anno. Una immagine che mostrava il calciatore insieme ai suoi figli e alla nuova compagna. Poi nulla più!

Nelle prossime ore potrebbero arrivare altri scatti romantici di questo matrimonio? Vi terremo aggiornati.

( foto pagina FB Chi Magazine)