Raffaello Tonon lancia una stoccata a Soleil: “Per Carlo avrei preferito un’altra fidanzata”

Non è la prima volta che Raffaello Tonon si esprime in questi termini, quando si parla di Soleil Sorge. Chi conosce i vari retroscena tra i due, sa bene che non scorre buon sangue tra l’opinionista di Mediaset e la neo eletta giudice de La pupa e il secchione. Tutto è iniziato qualche anno fa quando proprio durante il Grande Fratello VIP, di cui era protagonista Luca Onestini, ex fidanzato della Sorge, lei lo lasciò in diretta, iniziando a frequentare un altro uomo. Raffaello Tonon, proprio grazie al reality, conobbe Luca, e oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne, è uno dei suoi migliori amici. Per cui quando si parla di Soleil proprio, non riesce a essere “tenero” con lei ed è successo anche oggi, quando nello studio di Mattino 5 News si stava parlando del fidanzato della Sorge. Secondo i paparazzi, al momento Carlo e Soleil non si sarebbero incontrati, nonostante la vippona abbia detto di essere innamoratissima e abbia confermato quindi questa storia d’amore…

Ascoltando i commenti dei protagonisti di questa puntata, Raffaello ha spiegato di conoscere bene Carlo e tutta la sua famiglia e di esser rimasto molto stupito, nell’aver appreso dai giornali, che la Sorge fosse la sua fidanzata.

Raffaello Tonon punge ancora a distanza Soleil Sorge

“E’ un bravissimo giovane, è un ragazzo molto perbene, sia lui che la sua famiglia” ha spiegato Tonon a Federica Panicucci parlando del famoso e altrettanto misterioso imprenditore Carlo, che sarebbe appunto il fidanzato della Sorge. “Io quando ho letto il suo nome come fidanzato di lei, mi è preso un colpo, io avrei preferito per Carlo un altro genere di fidanzata, ecco. Lui è un bravissimo ragazzo come è noto, io non ho nessuna simpatia per lei” ha spiegato Tonon facendo intendere, senza troppi giri di parole, che si augurava per il giovane rampollo, una fidanzata diversa.