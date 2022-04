Bordate velenose tra Belen e Soleil a Le Iene: la Rodrigeuz non cita Jeremias tra gli ex della Sorge che punge

Nella puntata de Le Iene in onda il 13 aprile 2022 su Italia 1, Soleil Sorge è stata invitata in studio per commentare lo scherzo di cui è stata protagonista nella puntata precedente. E ha incontrato proprio nello studio de Le Iene Belen, sua ex cognata che forse non vedeva da tempo. La Rodriguez quindi ha accolto nel programma Soleil con qualcosa che quasi certamente hanno preparato gli autori ma sembra aver avuto una piccola dimenticanza. Citando gli ex di Soleil infatti, ha dimenticato di fare il nome di Jeremias. La Sorge, rispondendo a Teo Mammuccari è punto velenosa: “lo ha fatto apposta, non l’ha dimenticato…”. Ma andiamo per gradi.

Belen Rodriguez presenta al pubblico de Le Iene Soleil

La conduttrice de Le Iene ha introdotto con queste parole la Sorge: “Signori e signore mettetevi comodi perché vi raccontiamo la carriera della nostra ospite. Soleil Sorge è italo americana e infatti è perfettamente bilingue. In realtà tutti parlano di lei solo per l’ultimo GF Vip, ma prima lei ha fatto tanta gavetta: Uomini e Donne, Pechino Express, L’Isola dei Famosi e ha fatto appunto anche il GF Vip 6. “

E poi: “Con la notorietà lei è sempre più presente sui giornali di gossip. I suoi ex sono: Nicola Ippoliti, Luca Onestini, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi. Tutte relazioni che iniziano con un reality e finiscono con Chi. “

Per concludere: “Al GF Vip lei è stata protagonista di un triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. Ora è fidanzata con un misterioso Carlo, ma non ne vuole parlare”. Teo Mammuccari ha quindi fatto notare che nella lista mancava proprio Jeremias, fratello di Belen con il quale la Sorge ha avuto una relazione sbocciata tre anni fa in Honduras…“Sì ok vabbè ma è acqua passata“ ha replicato la Rodriguez, bhè anche gli altri sono acqua passata… Soleil Sorge ha chiuso il siparietto a modo suo: “Sì c’era anche Jeremias nella lista che ha fatto. L’ha omesso appositamente“.