Rihanna tradita? Con ASAP Rocky è finita a un mese dal parto?

Sono indiscrezioni ma il pettegolezzo è pesante. Rihanna e ASAP Rocky si sono lasciati, lui l’ha tradita? Dopo anni di amicizia Rihanna e ASAP Rocky avevano capito di essere innamorati, un legame iniziato alla fine del 2020 ma adesso che lei è incinta, all’ottavo mese di gravidanza, salta fuori un presunto tradimento. La popstar è in attesa del suo primo figlio, felice aveva annunciato la dolce attesa con delle foto che non lasciavano dubbi, il pancione scoperto per le strade americane. Le indiscrezioni però parlano di una favola d’amore appena rovinata. Davvero Rihanna ha lasciato il padre di suo figlio a poche settimane dal parto? A darne la notizia è stato Louis Pisano, l’influencer sembra non avere dubbi ma fino a quando la notizia non sarà ufficiale è meglio prendere il pettegolezzo per le pinze.

Rihanna ha beccato ASAP Rocky con un’altra donna?

E’ la rivista Chi a commentare: “Non c’è pace per Rihanna. Dopo le relazioni tormentate del passato, ora sembrava aver trovato la serenità accanto al suo migliore amico e futuro padre di suo figlio, ma stando agli ultimi rumors si sarebbero lasciati – poi la domanda – Il motivo? Un tradimento di lui con la shoe designer Amina Muaddi (che proprio con Rihanna ha collaborato per la sua Fenty collection!) nella settimana della moda parigina. E ora cosa succederà alla coppia?”.

Se fosse tutto vero finisce tutto davvero nel modo più triste. Il presunto tradimento sarebbe avvenuto a Parigi durante la settimana della moda. Dicono che Rihanna non ci abbia messo molto a lasciare il suo compagno appena scoperto tutto. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, niente che confermi che il gossip sia vero e che la storia d’amore è già finita. La coppia o ex coppia ha atteso a lungo prima di fare il passo da amici a innamorati ma adesso come finirà? O è già finita?