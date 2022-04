Jessica Selassiè beccata con un amico di Alex Belli: fan in trepidazione

Jessica Selassiè ieri sera era in compagnia di Dayane Mello e altre ex protagoniste del Grande Fratello VIP 5 ma di lei sui social, si è iniziato a parlare anche di un altro motivo. La vincitrice della sesta edizione del GF VIP, a un mese e mezzo dalla fine del gioco, non ha ancora trovato l’amore, nonostante abbia più volte detto di essere pronta a conoscere l’uomo della sua vita! I fan continuano ancora a sperare di vederla con Barù ma sembra parecchio evidente che quel portone è chiuso. Ieri però sui social, è stato postato un video di una fan che ha visto Jessica seduta al tavolino di un bar a Roma in compagnia di un “bono” e che ha immortalato tutto dando il via alla caccia al nome. E in pochi minuti, il ragazzo che era in compagnia di Jessica, è stato identificato. Si tratta di Simone, il modello amico di Alex Belli con il quale era stata organizzata anche la finta paparazzata che avrebbe dovuto far ingelosire l’attore, mentre era nella casa del GF VIP. Simone è un amico di Alex Belli e anche un volto noto al pubblico di Canale 5 visto che ha partecipato a Temptation Island VIP. A quanto pare non molti ricordano il Bonaccorsi per questa esperienza televisiva, essendo stato Simone comunque un ragazzo “modello” con la sua fidanzata. Non a caso i due dovevano anche sposarsi ma poi la storia è naufragata. Oggi Simone Bonaccorsi è libero e casualmente, è stato attirato dalla bella principessa Selassiè…

Jessica Selassiè ha un nuovo interesse sentimentale?

Jessica Selassiè nelle ultime settimane ha frequentato molto il Belli e i suoi amici e potrebbe magari aver conosciuto Simone in occasione del compleanno di Delia Duran…I due si sono visti appunto nella capitale e chissà che non nasca una bella storia d’amore. Staremo a vedere! Per il momento la Selassiè non commenta ma magari nei prossimi giorni, rispondendo alle domande dei suoi fan sui social, potrebbe sbilanciarsi.