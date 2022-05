Nina Argentero, le foto della meravigliosa festa di compleanno della figlia di Luca e Cristina Marino

Ieri Luca Argentero e Cristina Marino hanno festeggiato il compleanno della figlia Nina Speranza. Ieri entrambi hanno pubblicato foto e dediche dolcissime alla loro piccola che ha compiuto 2 anni. Ancora una volta i due attori hanno celebrato anche il loro amore, la loro meravigliosa storia d’amore, perché Nina è la testimonianza della felicità immensa, del loro mondo così speciale. Poi a sorpresa Cristina Marino ha pubblicato le foto della festa di compleanno di Nina. In genere Luca e Cristina sono molto riservati, impossibile vedere foto della figlia se non di spalle. Per l’occasione una piccola eccezione, anche se Nina ha il volto coperto, si vedono i suoi meravigliosi azzurri.

La felicità immensa di Luca Argentero e Cristina Marino alla festa di compleanno della figlia

Una dolcissima festa per Nina, tutto speciale e curato nel dettaglio. La torta e il tema della festa sono gli animali della foresta che tanto piacciono ai bambini. La torta è una meraviglia, il leone, la giraffa, la torta tutta bianca. Bianco l’outft scelto dall’influencer e imprenditrice per la festa della sua bimba. Scatti bellissimi tra palloncini e bolle di sapone. Su un prato finto cuscini con il nome della festeggiata. Tante margherite, i regali per i piccoli invitati e le torte che piacciono ai bambini, il plumcake all’arancia, il ciambellone semplice, la crostata con la marmellata e un goloso ciambellone con tanto cioccolato. Poi l’angolo salato con i panini col prosciutto cotto, ma ancora panini con la marmellata e i succhi di frutta. Tutto dedicato ai più piccoli, perché la festa di compleanno è di Nina.

“Che gioia immensa… E’ stata una giornata piena di amore” ha commentato Cristina Marino ringraziando tutti per gli auguri alla sua bambina. Anche Argentero ha condivido tra le stories gli auguri per sua figlia e alcuni momenti della festa di ieri.