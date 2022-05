Per Beatrice Valli e Marco Fantini finalmente il matrimonio a Capri il loro posto del cuore

Il grande giorno è arrivato, l’attesa è finita e questa volta nessun inghippo! Marco Fantini e Beatrice Valli stanno per diventare marito e moglie! La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, sta per coronare un sogno d’amore che accarezza da anni: il matrimonio. Dopo la romanticissima proposta di matrimonio di Marco Fantini alla sua Bea, sotto i fari della Torre Eiffel a Parigi, è il momento di celebrare nel loro posto del cuore, Capri, le nozze. Il matrimonio sarà celebrato questo pomeriggio intorno alle 18, molto dipenderà dal ritardo della sposa! E’ stata la stessa Beatrice a svelare qualche dettaglio del grande giorno nelle ultime ore sui social. Lei, Marco e i bambini sono arrivati da un paio di giorni a Capri e la Valli ha approfittato di alcuni momenti di libertà per raccontare a chi la segue, cosa accadrà. Ha già anche avvisato i suoi follower: dovranno aspettare un po’, prima di vedere sui social scatti di questo magico giorno perchè lei e Marco hanno deciso che si godranno il giorno del matrimonio, lasciando i dispositivi, in modalità aereo! Gli invitati social però sono tanti, a partire dalle sorelle Valli, sempre attivissime su Instagram per cui ci aspettiamo qualche chicca da Ludovica ed Eleonora, staremo a vedere.

Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini: oggi a Capri il giorno del si

Come detto in precedenza, Beatrice ha svelato che il matrimonio sarà celebrato a Capri intorno alle 18. Ha anche detto che non ci saranno scatti su motoscafi o simili e che quindi non ci dobbiamo aspettare un suo arrivo in barca, soffrendo il mal di mare, ha preferito evitare. Nessun indizio sul suo abito da sposa, nessun dettaglio sulle damigelle. Nulla di nulla. Dovremo aspettare il pomeriggio per vedere qualcosina.

Nel frattempo si scaldano i motori con la dolcissima dedica che Bea ha fatto al suo Marchini: “A tutto quello che sogniamo, a tutto quello che desideriamo e a tutto quello che verrà.”