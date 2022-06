Scambio di dediche d’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller: la crisi è superata

Crisi superata per Veronica Peparini e Andreas Muller, il brutto periodo è alle spalle ed entrambi vogliono farlo sapere al mondo intero, allo stesso mondo che ha spettegolato sul loro periodo più difficile. E’ nel giorno del compleanno di Andreas Muller che entrambi hanno scritto dediche d’amore all’altro. Hanno scelto la stessa foto per gli auguri al ballerino, per il loro amore. 26 anni appena compiuti da Andreas, 51 per Veronica che di certo ne mostra molti meno ma ha dalla sua parte la saggezza. Sono tornati a farsi vedere insieme sui social felici come un tempo. Una festa di compleanno per pochi e i sorrisi, i baci da condividere ancora. Due dediche d’amore che dicono tutto.

La dedica d’amore di Veronica Peparini nel giorno del compleanno di Andreas Muller

“Auguri alla persona che ha reso la mia Vita piena di emozioni, amore, passione e che ogni giorno mi spinge a cercare sempre nuovi modi per crescere in quello che siamo e facciamo… E sempre ci troviamo. Ti amo” ha scritto la coreografa che da poco ha terminato la sua ennesima edizione ad Amici e si prepara alla prossima.

Andreas ha fatto gli auguri a se stesso e non è una scelta banale, poi ha aggiunto il suo amore per la sua Vero: “Tanti auguri a me! Ti amo Vero, ti amo famiglia, vi amo amici miei, ti amo lavoro, ti odio torta imbarazzante di mia madre… Sono così fiero di me e di quello che sto facendo in questo periodo. Di quello che sono riuscito a costruire nella mia vita fino ad oggi, dalla mia relazione con Vero, al rapporto con la mia famiglia e poi lavorativamente parlando sono riuscito a fare più di quanto mi aspettassi”. La crisi è superata, l’amore ha sostenuto entrambi. Non si erano lasciati, erano stati chiari, era solo un momento complicato per Muller e la sua compagna ha saputo comprendere.