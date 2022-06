Che paura per Federica Panicucci in autostrada: esplode la gomma, attimi di panico

Doveva essere un sabato tranquillo quello di Federica Panicucci che, insieme al suo compagno, Marco Bacini e ai suoi due figli, si stava recando, elegantissima a un matrimonio. Purtroppo però succedono degli imprevisti che cambiano tutti i piani e la conduttrice di Mattino 5 ieri, visto il grande spavento, ha provato a stemperare un po’ la tensione raccontando sui social quello che stava accadendo. Con una Instagram story, Federica ha spiegato l’accaduto: “Sono vestita per un matrimonio, ci sono i miei figli e c’è Marco che è lì al telefono. Mentre eravamo sull’autostrada succede questo (mostra uno pneumatico dell’auto scoppiato, ndr): la gomma della macchina è scoppiata.” La Panricucci ha mostrato le immagini della gomma che facevano davvero impressione e facevano anche intuire che sarebbe potuta finire in modo diverso ma per fortuna, le cose si sono risolte, anche grazie alla presenza di un’area di sosta, dove Bacini ha portato subito la macchina, assicurandosi che tutti stessero bene.

Che paura per Federica Panicucci in autostrada

La conduttrice ha poi continuato: “Per fortuna siamo riusciti a entrare in un’area di servizio e stiamo chiamando il soccorso per risolvere la situazione. Direi bene, ma non benissimo”. Federica ha sdrammatizzato, spiegando l’accaduto ma tranquillizzando quanti la seguono a proposito delle condizioni di salute sue e dei suoi cari. Ha anche scherzato sul fatto che lei fosse elegantissima, con un abito lungo, pronta per il matrimonio e invece si è ritrovata in autostrada con un clima cocente ad attendere i soccorsi.

“Per chi mi chiede come stiamo, fortunatamente bene. Marco era alla guida, andavamo piano. Abbiamo sentito la macchina andare di qua e di là ma eravamo vicini a un’area di servizio. Stiamo tutti bene a parte questo piccolo inconveniente” ha detto Federica. Lei e i suoi figli poi, sono stati “recuperati” da un amico che in macchina, ha portato tutti al matrimonio. La conduttrice ha poi aggiornato i suoi follower anche su Marco Bacini, che era rimasto indietro in attesa di poter capire il destino della loro macchina. Tutto è bene quel che finisce bene.