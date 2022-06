Paola di Benedetto e Rkomi beccati: baci e coccole con foto su Chi

E’ da qualche settimana che si parla di una nuova coppia dell’estate 2022. E ora ecco le foto! Per la prima volta coccole e baci in pubblico per Paola di Benedetto e Rkomi. La speaker radiofonica e conduttrice, sembra aver di nuovo trovato l’amore. Dopo la fine della sua storia con Federico Rossi, non si era parlato in modo ufficiale di altre storie d’amore, ma questa volta si fa sul serio, anche se, nonostante le voci, i due non avevano confermato o smentito questa relazione. Pochi giorni fa Fedez, in radio, aveva scherzato con Paola, durante una intervista, lanciando delle frecciatine, ma non si era mai parlato in modo diretto di questa relazione. Periodo d’oro quindi anche per Rkomi che vola con i suoi successi musicali, e si prepara anche a farsi conoscere di più in tv, lo vedremo infatti dietro al bancone di X-Factor 2022, nel ruolo di giudice. E poi ha trovato anche l’amore, se non è un periodo magico questo…

Paola di Benedetto e Rkomi: prime foto sulla rivista Chi

Circa un anno fa Paola e Federico Rossi annunciavano la fine della loro relazione, che era durata tre anni. Oggi per l’ex vincitrice del GF VIOP è tempo di voltare pagina ed eccola mentre passeggia serena al fianco di Mirko. Al momento nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei due ma le immagini, valgono più di mille parole e in questo caso, non si potrà negare l’evidenza e immaginiamo tra l’altro che i due non abbiano nessuna intenzione di farlo visto che erano insieme in strada a Milano, al ristorante, in diversi luoghi della movida milanese; sapevano bene che sarebbero stati paparazzati ed è successo! Commenteranno in qualche modo la nascita di questo amore? Staremo a vedere, per ora tutto tace, a parlare sono solo le immagini, e le fotografie pubblicate questa settimana sulla rivista Chi!

Una cosa è certa: Paola di Benedetto e Rkomi si candidano a essere una delle coppie più seguite dell’estate 2022.