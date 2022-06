Aurora Ramazzotti, il legame ritrovato tra Eros e Michelle dopo la separazione da Tomaso Trussardi

E’ una lunga intervista quella di Aurora Ramazzotti al Corriere della Sera e tra le domande non possono non esserci Eros e Michelle Hunziker. La giovane conduttrice che il 28 giugno con Elenoire Casalegno presenterà Love Mi, lo show di Fedez in piazza Duomo a Milano, è ovviamente fiera e felice che i suoi genitori si siano ritrovati, che siano di nuovo amici dopo tanto tempo. Da troppi anni non festeggiava il compleanno con entrambi e invece l’ultimo è stato il più bello perché accanto ad Aurora c’erano sia Eros che Michelle. La sua famiglia ha raggiunto un equilibrio che evidentemente non era possibile avere prima. Aurora Ramazzotti nella sua intervista non cita mai Tomaso Trussardi ma tra le righe forse si intende che in questo cambiamento c’entri anche la separazione.

Aurora Ramazzotti: “Nell’ultimo anno sono cambiate tante cose”

E nell’ultimo anno Michelle e Tomaso Trussardi si sono separati, non lo dice ma è il riferimento che sembra chiaro a tutti. “Nell’ultimo anno sono cambiate tante cose, loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione bellissima”. Niente di strano, nessuna grande rivelazione, perché anche Michelle Hunziker ne ha parlato, ha raccontato che per rispetto nei confronti di Tomaso il legame tra lei ed Eros era più distaccato. Forse, una questione di gelosia, forse non tutti riescono a creare delle meravigliose famiglie allargate. Poi abbiamo visto il cantante ospite nello show di Michelle e da lì tanti avevano addirittura sperato potessero tornare insieme. Invece, sono solo amici e lo dimostra anche la nuova storia d’amore tra la conduttrice e Giovanni Angiolini.

“L’anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbiamo festeggiato insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude per me e per loro”.