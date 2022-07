Elisabetta Gregoraci ammette che con Briatore a volte è difficile

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono separati da anni ma in ogni modo hanno cercato di rimanere uniti per il bene del figlio. Ci sono riusciti, hanno trovato il loro equilibrio ma Elisabetta Gregoraci al Corriere della Sera confessa che a volte con lui non è per niente facile. Non è tutto perfetto tra loro, le discussioni non mancano e la showgirl e conduttrice racconta che a volte cede lei, altre cede lui. Va avanti così da 5 anni, da quando si sono lasciati. Sembra che l’imprenditore abbia provato più volte a riconquistarla ma che la decisione definitiva di lasciarsi l’abbia presa lei. Non dicono molto del loro passato, evitano i riferimenti, di raccontare, proteggono la famiglia, il figlio. E’ Nathan Falco che li tiene legati ma per la prima volta la Gregoraci ammette che non è tutto rose e fiori, che non è facile considerando che non sono più sposati dal 2017.

Elisabetta Gregoraci e l’equilibrio con Flavio Briatore

Molti le chiedono come faccia, come siano riusciti a trovare un loro equilibrio nonostante l’addio e gli ovvi problemi. “In tanti mi chiedono come ci siamo riusciti. Abbiamo cercato da subito un equilibrio pensando a nostro figlio. A volte è difficile: un po’ cedo io, un po’ cede lui, non è tutto perfetto e ovviamente discutiamo. Ma in generale posso dire che sì, siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto”.

Poi ci sono le ex di Briatore, anche quelle sono da gestire. “C’è una bellissima amicizia tra tutti noi e posso dire che c’è sempre stata. Quella immagine nasce semplicemente perché avevo portato mio figlio al Gran Premio di Montecarlo, lì ci siamo ritrovati tutti e abbiamo scattato questa foto” parlando della famosa foto con Naomi Campbell e Heidi Klum. Niente gelosie, né invidie, tutto prosegue nel migliore dei modi, con qualche problemino ogni tanto ma poi si risolve.