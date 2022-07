E’ davvero Luca Marinelli il nuovo amore di Ilary Blasi? Lei diceva di non conoscerlo

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Ilary Blasi smentiva la crisi con Francesco Totti, smentiva tutte le voci di un matrimonio che stava per finire o che era già finito e anche ovviamente, il fatto che lei o l’ex calciatore, avessero delle nuove storie d’amore. E Silvia Toffanin le aveva chiesto anche come mai, i giornali avessero fatto persino il nome di quello che, a detta dei media appunto, sarebbe stato il suo nuovo interesse sentimentale. Si parlava già a febbraio marzo dell’attore Luca Marinelli ma all’epoca la conduttrice disse che non lo conosceva neppure. Secondo la rivista Chi e non solo però, sarebbe proprio Luca Marinelli il nuovo fidanzato di Ilary Blasi.

C’è Luca Marinelli adesso nella vita di Ilary Blasi?

Se Ilary smentiva di aver avuto un flirt con l’attore, dai media però arrivano altre indicazioni:

Tre anni più giovane di Ilary, Luca Marinelli è l’uomo che avrebbe fatto “perdere la testa a Ilary Blasi”. Attore, vincitore di un David di Donatello, due premi al Festival di Venezia e due Nastri d’argento ha un matrimonio alle spalle con l’attrice tedesca Alissa Jung, conosciuta sul set della fiction Maria di Nazaret.

Secondo quanto si legge sulla rivista Chi in edicola questa settimana, sarebbero stati proprio i messaggi scambiati tra la conduttrice e questo presunto nuovo flirt a mandare in crisi il matrimonio: