Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Sabaudia prima del matrimonio in gran stile

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sistemano gli ultimi dettagli per il matrimonio e si rilassano a Sabaudia. Sono tutti in attesa del loro sì a Venezia, manca poco più di un mesetto ma ovviamente Federica Pellegrini e Matteo Giunta non rinunciano ai tuffi in mare. Non si allontanano dall’Italia, di certo lo faranno dopo le nozze ma al momento non si sa nulla sulla loro luna di miele. La nuotatrice e il suo istruttore si sono rifugiati nel Lazio e per qualche giorno li attende un po’ di riposo. I tramonti da vivere fino all’ultimo istanti, abbracciati e in posa per le foto da non dimenticare. La vista è perfetta, tutto appare molto romantico, in spiaggia c’è il divertimento. Con Giunta e la Pellegrini in spiaggia c’è anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è molto amico della Divina.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a un mese da matrimonio

Federica Pellegrini ha già festeggiato il suo addio al nubilato, ovviamente tutto organizzato dalle amiche del cuore. Nessun eccesso a Formentera, questo il posto scelto per festeggiare. Poi la coppia è andata a Lisbona e adesso Fede e Matteo sono sempre insieme a Sabaudia. Sempre insieme, sempre innamoratissimi e spesso in costume da bagno, come sempre.

Sabaudia potrebbe essere il loro ultimo viaggetto in pieno relax prima del sì. Ovviamente a Venezia per le nozze ci sarà anche Giovanni Malagò e ci saranno le emozioni per quella che si annuncia come una cerimonia in gran stile. La campionessa del mondo desidera realizzare i suoi sogni, avere il matrimonio che ha sempre desiderato da bambina. Quindi, nei suoi sogni c’era l’abito da sposa, c’era quel sì per sempre, evidentemente il compagno non era quello giusto e lei l’ha capito prima di Magnini. Adesso sono entrambi felici con le loro meravigliose storie d’amore, felici non insieme.