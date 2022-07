Gianfranco Apicerni pronto ad azioni legali dopo la sua finta intervista su Noemi

E' durissima la presa di posizione di Gianfranco Apicerni che nega di aver rilasciato una intervista in cui parlava di Noemi Bocchi

Da quando è esploso sui giornali il gossip che ha visto protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti, molti italiani vorrebbero conoscere qualche dettaglio in più su quella che dovrebbe essere l’attuale fidanzata dell’ex capitano della Roma. Ma di Noemi Bocchi, si sa davvero molto poco. Per questo, avevano interessato molto le dichiarazioni che Gianfranco Apicerni, ex tronista di Uomini e Donne e oggi, postino di C’è posta per te, aveva rilasciato alla rivista DiPiù. “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita. Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi” aveva detto l’ex tronista. O almeno, sul giornale c’era questo suo virgolettato che però oggi, è stato smentito proprio dall’Apicerni che via social, ha preso una posizione netta.

Gianfranco Apicerni sbotta sui social: nessuna intervista

L’ex protagonista di Uomini e Donne, che oggi lavora nel programma del sabato sera di Maria de Filippi a bordo della sua bicicletta, ha quindi scelto i social per smentire quanto scritto dai giornali:

Martedì 19 luglio un settimanale televisivo ha strillato in cover e pubblicato un pezzo interno con dei miei virgolettati (MAI RILASCIATI) riguardo alla mia passata relazione sentimentale con Noemi Bocchi (che risale a più di dieci anni fa). Lo stesso giorno e i giorni a seguire, la notizia è stata ripresa da tanti siti e quotidiani online. Tengo a precisare che, nel rispetto della privacy mia e di altri, ho fermamente rifiutato l’intervista al periodico e che le parole che appaiono virgolettate non sono assolutamente da attribuirsi a me

Dopo questo sfogo, Gianfranco, ha poi minacciato azioni legali: “Sto valutando a riguardo di intervenire nelle sedi opportune“. Che cosa succedrà quindi?