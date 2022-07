La frecciatina di Anna Tatangelo: “In silenzio ho aspettato che il tempo parlasse al posto mio”

La risposta di Anna Tatangelo sembra indirizzata a Gigi D'Alessio

Tra le storie di Instagram altre risposte di Anna Tatangelo ai suoi follower e questa volta sembra lanciare una frecciatina a Gigi D’Alessio. La Tatangelo è sempre è stata al centro del gossip, durante gli anni della loro lunga storia d’amore, durante la crisi, la separazione, il ritorno, ma lei è sempre rimasta in silenzio, quasi sempre. Quando ha saputo dalla cronaca rosa che Gigi D’Alessio stava per diventare padre per la quinta volta, che il legame con la sua nuova e giovanissima compagna era già così importante, la cantante avrebbe potuto raccontare di tutto ma è rimasta ancora una volta in silenzio. Su Instagram lo dice chiaramente, nella sua risposta alla domanda: “Cosa rimproveri alla vecchia Anna?” la Tatangelo ha una gran risposta.

Anna Tatangelo felice con Livio Cori

“Nulla” non si rimprovera nulla: “Le darei una pacca sulle spalle e le direi che ha sempre avuto pe pa**e per affrontare tante cose es essere rimasta sempre in silenzio ad aspettare che il tempo parlasse al posto suo”. E’ chiaro il suo riferimento. E’ ovvio che Anna Tatangelo si riferisce al suo ex compagno, a Gigi D’Alessio. Da lui desiderava avere un altro figlio, desiderava il matrimonio. Gigi non voleva niente del genere ma adesso ha accanto Denise e il piccolo Francesco.

“Cosa diresti a chi parla e giudica senza sapere le cose?” un’altra risposta di Anna: “Scendessero dal piedistallo, perché l’Unico che può farlo non si trova sulla erra”.

Oggi anche lei è di nuovo felice con Livio Cori. Crisi superata, il gossip ha beccato anche loro due in spiaggia. Le foto pubblicate da Diva e Donna non lasciano dubbi, sono innamoratissimi e chissà che questa volta non arrivi il dolce annuncio dell’artista. Andrea, il figlio di Anna e Gigi, è in questo periodo con il papà, Denise Esposito e il fratellino in Sardegna.