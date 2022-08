Alba Parietti si sposa? L’annuncio che fa sognare

Alba Parietti pronta al matrimonio con Fabio Adami? La novità è questa o un'altra?

Alba Parietti è follemente innamorata di Fabio Adami ma anche lui lo è e insieme non smettono di dimostrarlo. Come due ragazzini alla prima cotta Alba Parietti e Fabio Adami fanno sognare chi di amori e delusioni ne ha già vissuti ma sembra ci sia altro. Alba Parietti si sposa? Questo è il dolce interrogativo che arriva dopo il suo post pubblicati prima di andare a letto. “Non si danno vantaggi a nessuno…e al ritorno dalle vacanze avrò qualcosa di fantastico di cui rendervi partecipi e che farà felice chi mi ama. Buon ferragosto” questo l’annuncio che non dice tutto ma anticipa che sta per accadere qualcosa di importante, che c’è una novità che farà felice chi ama e chi segue Alba Parietti. Non desidera rilasciare interviste in esclusiva, di ritorno dalle vacanze sarà lei a dire a tutti qual è la cosa fantastica che la rende ancora più bella.

Matrimonio in vista per Alba Parietti e Fabio Adami?

“Che bella questa donna così innamorata.. sei radiosa..e bellissime le tue poesie.. i tuoi pensieri. Gli auguriiii che si possono fare ad una vita che nasce sono quelli di potersi innamorare…la condizione umana che ci riempie veramente è da senso ad ogni cosa” è uno dei tanti commenti di auguri per la Parietti ma c’è chi invece non pensa la novità riguardi l’amore ma il suo nuovo programma.

Il ritorno di Alba Parietti alla conduzione però non è una novità, è una notizia che ha già un titolo: “Non sono una signora”, andrà in onda dal 7 novembre al 5 dicembre su Rai2, in prime time, sarà la versione del cantante mascherato in versione drag con personaggi famosi pronti a mettersi in gioco travestiti.

Sarà questo a rendere così entusiasta la Parietti o la dolce proposta di matrimonio che Fabio Adami le ha forse già fatto?