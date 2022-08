Sabrina Ghio pronta per le nozze: il matrimonio in Puglia a giorni

Il matrimonio di Sabrina Ghio e Carlo Negri si avvicina: ecco quando sarà

Non ha svelato la data precisa ma potrebbe essere sabato o domenica il lieto evento. Sabrina Ghio è pronta per le nozze, come ha raccontato in questi giorni sui social alle tante persone che la seguono con affetto. L’ex tronista di Uomini e Donne è pronta a coronare il suo sogno d’amore: a pochi mesi dalla nascita della sua secondo genita, ci sarà un altro magico momento da ricordare per sempre in questo 2022 pieno d’amore. Il matrimonio con Carlo Negri dopo anni d’amore! La coppia ha scelto la Puglia per questo magico giorno e proprio poche ore fa Sabrina, con la famiglia al completo, ha lasciato la capitale alla volta dalla terra in cui sarà celebrato questo matrimonio da sogno. Al momento, la Ghio, non ha dato molti indizi a chi la segue. Ieri ha mostrato la prima foto dell’abito, quando aveva ancora nel pancione la piccola Mia, raccontando di aver provato delle emozioni uniche nel dover scegliere il suo abito da sposa mentre era in attesa della sua seconda figlia.

Sabrina Ghio e Carlo Negri: qual è la data del matrimonio?

La Ghio ha scritto “Mi sposo tra meno di una settimana” ieri sera. E questo ci lascia pensare che le nozze saranno celebrate sabato o domenica in Puglia! Manca quindi davvero pochissimo al grande evento e l’emozione cresce di ora in ora. Confessando quello che sta provando in queste ore, la Ghio spiega che c’è tanto amore, c’è la consapevolezza di avere quella famiglia che ha sempre sognato e quindi allo stesso tempo, anche un grande senso di responsabilità per far si che vada tutto nel modo giusto. “Come vi spiego che tra pochi giorni sposerò l’uomo della mia vita” ha scritto Sabrina sui social, una emozione che appunto, non riesce e non può spiegare. “Non vedo l’ora di vedermi con l’abito da sposa” ha poi aggiunto la bella Sabrina raggiante in vista di questo giorno tanto atteso e desiderato.

Dopo le nozze poi una piccola fuga d’amore di tre giorni in Sicilia ma la vera luna di miele, come racconta Sabrina, sarà a Natale con tutte e due le bambine.