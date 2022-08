Amore in Costiera per Alessandro Cecchi Paone: gli scatti su Chi

La rivista Chi pubblica le nuove foto di Alessandro Cecchi Paone con il suo fidanzato

Alessandro Cecchi Paone torna protagonista della cronaca rosa. Questa settimana infatti, la rivista Chi pubblica degli scatti che ritraggono il giornalista al fianco del suo nuovo amore. Foto che stanno facendo un po’ chiacchierare perchè il fidanzato di Cecchi Paone ha qualche annetto in meno dell’ex vippone, tanto che qualcuno ha parlato di toy boy. Il giovane, con cui Cecchi Paone scambia teneri abbracci e baci in barca, sulla Costiera Amalfitana, ha infatti 26 anni mentre ricordiamo che il giornalista, ne ha 60. E il discorso differenza di età infiamma sempre le discussioni di gossip, perchè c’è chi non ci vede nulla di male e chi invece, ancora, ha qualcosa da ridire. Ma in fondo, come diciamo sempre, saranno affaracci della coppia, non di certo nostri!

Alessandro Cecchi Paone amore in costiera Amalfitana con il suo boy friend

Gli scatti sulla rivista Chi sono accompagnati da una riflessione fatta da Cecchi Paone che racconta: “E’ una grande e dolce passione estiva. – riferisce Cecchi Paone intervistato da Chi – una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando. “

E poi: “Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio nuovo libro sul 5G e a Milano Marittima al Vip Master Tennis. Nel corso dell’estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi.” Non sappiamo molto altro su Simone, il fidanzato di Cecchi Paone ma, come si suol dire in questi casi, se sono rose, fioriranno. E visto che ci sono delle ottime premesse, dopo la dolce estata passata insieme, questo amore potrebbe essere destinato a crescere e a diventare una storia seria per Cecchi Paone e il suo giovane fidanzato.