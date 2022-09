Sbotta Eugenio Colombo sui social e le sue frecciate sembrano essere per Francesca: “schifato”

Durissimo lo sfogo di Eugenio Colombo sui social: è finita con Francesca del Taglia, è lei che lo ha deluso?

Da mesi si parla di una possibile crisi tra Eugenio Colombo e Francesca del Taglia, amatissima coppia nata nel programma Uomini e Donne. I due stanno insieme da diversi anni e hanno anche due meravigliosi bambini. Poche settimane fa, dopo le tante indiscrezioni trapelate sui social, i due avevano confermato che era un periodo difficile quello che stavano vivendo ma che per il bene dei bambini, e per non gettare al vento tanti anni di vita insieme. Qualcuno aveva anche detto che Eugenio era andato a vivere con un’altra donna, cose che però Francesca aveva smentito sui social. L’ex tronista aveva spiegato invece, che nonostante le difficoltà, lui e la bella toscana, ci stavano provando, ancora una volta. Oggi però qualcosa è cambiato, perchè il dj ha postato sui social delle storie che lasciano intendere che tra lui e Francesca sia successo qualcosa di molto brutto.

Le frecciate di Eugenio suo social sono per Francesca del Taglia?

Ieri Eugenio ha postato delle storie con i bambini, mostrando la sua vita quotidiana, come fa sempre, mentre Francesca tace. Poi ha sbottato, forse per sfogarsi e alla fine ha scritto: “Purtroppo non riesco a metterci la faccia in questo momento, ma da questi tre giorni mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava e che appena ha potuto me l’ha messo in quel posto. Esiste il karma…“. Tutti i fan della coppia hanno pensato che ovviamente Eugenio si stesse riferendo alla sua compagna e lui non ha smentito in nessun modo. Ha solo aggiunto: “Sono schifato”.

Poi non ha più detto nulla anche se i fan di questa coppia hanno continuato a porsi domande, e a chiedersi che cosa sia accaduto, sempre dispiaciuti che alla fine, dopo anni d’amore, sia finita così.