Paola Turani per il primo compleanno del figlio ha organizzato la festa tema Topolino

Grandi emozioni e allegria per la prima festa di compleanno del figlio di Paola Turani

Che gioia per Paola Turani e suo marito festeggiare il primo compleanno di suo figlio Enea, una felicità che tutti i genitori condividono ma per Paola Turani c’era qualcosa di magico nella festa da organizzare per il suo bambino. E’ il bambino che hanno atteso per anni, Paola Turani e Ricky Serpella hanno sofferto tanto, pensavano che il loro sogno non si sarebbe mai realizzato e invece nel fine settimana hanno vissuto un altro momento magico. “Ieri abbiamo festeggiato il primo compleanno di Enea. Un pranzo a casa, anche una meravigliosa giornata di sole, tutta la nostra famiglia riunita e tanti sorrisi! Buon compleanno Enea Francesco” tutto appare così semplice nella vita della splendida modella e influencer ma dietro i suoi sorrisi c’è tanto altro.

Paola Turani e la festa di compleanno del figlio nel giardino di casa

Un pranzo in famiglia organizzata nel giardino di casa, complice anche il sole e tutto è stato perfetto. Tema scelto per il dolce primo compleanno di Enea il simpatico Topolino. Palloncini, torta finta, quella per le foto, tante coccole e regali per il piccolino, gonfiabili per i piccoli ospiti.

Tantissimi gli auguri per il festeggiato e le parole di Paola Turani sono piene di emozioni: “1 anno fa abbiamo stretto tra le braccia il nostro piccolo grande miracolo, 1 anno fa questo biondino dagli occhi blu ci ha fatti innamorare al primo sguardo regalandoci la gioia più grande che potessimo provare: diventare genitori – si commuove Paola – Ci ha regalato un anno di scoperte, emozioni, sorrisi, avventure, momenti che rimarranno per sempre unici. Ci siamo emozionati alla tua nascita, davanti al tuo dolce sorrisone o ai tuoi primi passi, divertiti nel vederti assaggiare le prime pappe, abbiamo riso ogni volta che hai cercato di toglierti i calzini, meravigliati ad ogni tua scoperta, ammirato i tuoi broncetti e commossi nel vederti fare amicizia con Gnomo e Nadine. Che tu possa essere sempre così dolce, curioso e felice, vederti crescere è il regalo più bello”.

Gli auguri dello zio, Stefano è il fratello di Paola, e con lui quelli dei tanti follower che seguono la Turani. Tra tutti ne scegliamo uno: “Enea è un po’ come un nipotino acquisito, lo abbiamo visto nascere, crescere, dormire e non dormire, sorridere, imbronciassi, piangere, ridere, soffrire per i suoi dentini, avere la sua prima influenza e muovere barcollante i suoi primi passi. Questo bimbo è dolcezza, gioia, bronci tenerissimi e sorrisi che sciolgono il cuore. Buon primo compleanno Enea Francesco continua a muovere i tuoi passi in questo mondo la tua mamma e il tuo papà ti staranno sempre accanto! Ad altre 17 feste di compleanno così (almeno). Siete meravigliosi”.