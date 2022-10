L’addio al nubilato di Angela Melillo e le rose che da un mese le manda il compagno

L'addio al nubilato con tutte le amiche vip e domani Angela Melillo si sposa

Angela Melillo si sposa domani 14 ottobre ed ha appena festeggiato con le sue amiche; un addio al nubilato che le ha regalato altra felicità. L’emozione inizia a farsi sentire, Angela Melillo ammette che inizia a sentire le farfalle nello stomaco mentre l’uomo che sta per sposare continua a farla innamorare, a corteggiarla. E’ da un mese che il suo compagno le manda rose rosse, il numero esatto per il conto alla rovescia. Le ricorda quanti giorni mancano al matrimonio. Cesare San Mauro e Angela Melillo stanno per sposarsi, la showgirl anticipa i dettagli delle nozze e svela chi sarà la sua testimone. Al party per la sposa c’erano le amiche più care, tutte famose. Anche la rivista Chi era presente all’evento.

Addio al nubilato e matrimonio: la felicità di Angela Melillo

Samantha De Grenet, Elisabetta Ferracini, Stefania Orlando, Manila Nazzaro e Milena Miconi, loro le amiche che hanno brindato alla sposa e tra loro c’è l’amica del cuore. Sarà Samantha De Grenet la sua testimone, mentre lo sposo avrà testimone un amico giornalista.

“Ci saranno pochi invitati perché io e lui la sera stessa partiremo per un luogo top secret, per un mini viaggio di nozze. Nell’invito abbiamo scritto: ‘Dopo la cerimonia seguirà…un bel niente’. La festa vera la faremo in primavera con tanti invitati e brindisi e sorrisi pieni di divertimento”. Sarà quindi un matrimonio davvero velocissimo, gli invitati dovranno attendere un bel po’ di mesi, la prossima primavera.

Intanto, oggi Cesare le ha inviato l’ultima rosa: “I preparativi sono emozione pura. Cesare, ogni giorno, mi regala delle rose con il numero dei giorni che mancano alla data. Per esempio mi arriveranno quattro rose con scritto: “Meno quattro giorno, amore mio”. Considera che ha iniziato a farlo un mese fa e così abbiamo la casa piena di rose. Potrei aprire un negozio di fiori, se le cose dovessero andare male. Cesare è l’ultimo dei romantici. Quando ci dovevamo incontrare, al primo appuntamento, mi mandava messaggi del tipo: “Mancano sette ore al nostro incontro”. Un uomo incredibile”.