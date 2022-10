Belen e Stefano una domenica perfetta in quattro: passeggiata e pranzo pronto

Le foto di Belen e Stefano con Luna Marì e Santiago, parco e pranzo per una domenica perfetta

Belen Rodriguez e Stefano De Martino vivono la loro quotidianità cercando l’equilibrio perfetto, quello che sembra abbiano già trovato divisi in più case, lavoro, viaggi e due figli. La loro è una famiglia allargata ma è probabile che non vedremo mai Antonino Spinalbese a cena allo stesso tavolo di Stefano De Martino. E’ appunto una questione di equilibrio e per il conduttore è stato ovvio accettare che sua moglie avesse una figlia che non è sua. E’ una storia che non occorre raccontare, ciò che conta è il presente, la felicità che hanno saputo riconoscere insieme ai rispettivi errori. Il settimanale Gente pubblica le loro foto, tutti insieme durante la passeggiata della domenica, tutti e quattro. Belen, Stefano, Santiago e Luna, così la domenica diventa speciale.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino con Luna Marì e Santiago

Non è semplice e non lo sarà nemmeno in futuro, la showgirl l’ha già confidato anche nelle varie interviste. Anche De Martino non evita di rispondere alle domande, sa che è normale tutta la curiosità che gira intorno alla sua famiglia allargata, ovvio che in molti si chiedano come vivano una situazione che di certo è insolita. Semplicemente per loro è il presente e i paparazzi non perdono l’occasione di fotografare la loro domenica, una come tante.

Escono tutti insieme dall’appartamento della Rodriguez a Milano, approfittano della temperatura ancora gradevole e vanno al parco, poi si spostano a casa di Stefano, dista circa 15 minuti da casa di Belen. Sotto casa li attende un rider, per loro c’è il cibo di un noto ristorante. Pranzo ordinato, pranzo pronto, una domenica in pieno relax.

Stefano De Martino di recente ha anche confessato che è tutto è più semplice quando nella coppia entrambi hanno la possibilità di offrire molto all’altro, che sia una vacanza prenotata all’ultimo momento, un aereo da prendere al volo o un acquisto importante da fare. Anche per questo oggi sono una famiglia felice, entrambi sullo stesso piano.