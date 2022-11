Fabio Volo con l’ex compagna e i figli in vacanza: sono due genitori esemplari

Fabio Volo e l'ex compagna sono separati da due anni ma la vacanza con i figli è la loro scelta migliore

Fabio Volo e l’ex compagna, Johanna Maggy, sono appena tornati da una vacanza con i loro figli, un viaggio a New York. Giorni meravigliosi trascorsi con i loro figli perché Fabio Volo e la mamma dei suoi figli hanno parlato a lungo, hanno discusso sul come essere genitori modello per i loro bambini. Sebastian ha 9 anni e Gabriel ne ha 7, la mamma e il papà si sono separati nel 2020 dopo una storia d’amore durata 9 anni. Fabio Volo e Johanna Maggy non stanno più insieme, non sono riusciti a superare una crisi ma vogliono a tutti i costi evitare che i figli paghino le conseguenze delle loro scelte. “Non vogliamo passargli i nostri traumi” ed è lei, insegnante di yoga, che in un post è stata molto chiara, sorridendo di come lei e Fabio siano riusciti a raggiungere questo risultato.

Fabio Volo e Johanna Maggy in vacanza con i figli a New York

Lui pubblica la foto da una pizzeria e tagga la sua ex che spiega tutto. “Abbiamo iniziato a discutere di come essere genitore o un modo per trovare un flusso pacifico come una nuova famiglia che va avanti – non ha dubbi, non hanno dubbi – Non c’è niente di meglio per un cuore genitore quando vediamo i nostri figli felici e in pace. Questa è nostra responsabilità fare sempre tutto il possibile per provvedere ai nostri figli e l’ultima cosa che voglio fare è far passare il trauma e la rottura del mio ex partner come un peso pesante sui miei figli”. E’ giunta a una conclusione: “quella di essere il più consapevole possibile nel proteggere il loro amore con il loro padre e trovare un modo di mantenere in qualche modo un vivo tutta la bellezza che abbiamo coltivato come una famiglia”.

Poi sorride Johanna e spiega: “Il mio ego ha avuto la sua lezione e finalmente ha imparato a stare zitto”. La sua conclusione è una vera lezione per ogni genitore: “Non essere un motivo per cui tuo figlio ha bisogno di un terapista da grande, questo me lo dico spesso. Così semplicemente così mi sveglio ogni giorno e faccio del mio meglio per essere migliore di ieri, per i nostri figli per il nostro futuro e l’uno per l’altro”.