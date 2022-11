Totti e Noemi con le figlie al ristorante: altre foto della famiglia felice e allargata

Per Totti e Noemi Bocchi i pranzi al ristorante con le figlie sono già un'abitudine, la famiglia è allargata e felice

Ancora una volta Francesco Totti e Noemi Bocchi al ristorante con le loro figlie. E’ la rivista Gente a pubblicare le nuovo foto della coppia e della loro famiglia allargata. Una volta usciti allo scoperto Totti e Noemi Bocchi vivono la loro vita senza preoccuparsi di pettegolezzi e di paparazzi. Sono una famiglia felice e ovviamente sono le loro bambine a seguirli spesso in giro tra compere e ristoranti. Le due bambine sono già molto legate, vanno così d’accordo che solo se c’è una c’è anche l’altra. Un bel pranzo a Le vele nel quartiere Aurelio di Roma ed è un altro luogo caro all’ex calciatore della Roma.

Le figlie di Totti e Noemi Bocchi sempre insieme

Nonostante la differenza d’età le piccole vanno molto d’accordo. Isabel Totti ha solo 6 anni mentre la primogenita di Noemi ha 11 anni. Ancora non si sa molto sul quando e come sia finito davvero il matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti, forse non lo sapremo mai, in compenso nel presente l’ex capitano mostra tutta la serenità di una nuova famiglia, cosa impensabile fino a poco tempo fa.

Tornando al ristorante e alle foto scattate dai paparazzi si vedono anche Noemi e Totti presi dai loro cellulari mentre entrambi scattano foto alle bambine. Durante il pranzo le piccole si sono anche trasformate in deliziose chef preparando il dessert per la mamma e il papà.

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti non c’è più nemmeno un saluto, così racconta chi li ha visti in tribunale nella loro prima udienza uno contro l’altro; in compenso per i figli riescono a mettere tutto da parte. Tutti e tre i figli appaiono molto sereni, anche la piccola Isabel, sempre sorridente e felice di stare sia con mamma Ilary che con papà Francesco, anche con la nuova compagna di Totti.