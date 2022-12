La risposta di Anna Tatangelo alla felicità di Gigi D’Alessio è sempre elegante

Anna Tatangelo con una sola frase e una foto sembra rispondere all'intervista di Gigi D'Alessio

Anna Tatangelo ha atteso qualche giorno dall’intervista di Gigi D’Alessio in cui ha parlato per la prima volta di lei dopo l’addio. Ha scelto come sempre la strada dell’eleganza. Una foto in bianco e nero pubblicata sul sui profilo social, uno scatto per una pubblicità ma il suo sguardo in quel momento è perfetto per quello che a da dire. Tutti pensano che le sue parole siano rivolte a Gigi, che Anna Tatangelo abbia trovato il modo per rispondere alle parole dell’ex compagno. “Lo sguardo di una persona che tace” è questa la sua risposta. Anna Tatangelo continua a tacere e lo farà per sempre, l’ha sempre fatto. Di Gigi D’Alessio ha sempre raccontato solo il dolore che provava lei senza dire altro. Invece, Gigi nella recente intervista al Corriere della Sera ha fatto un commento che può ferire.

Le parole di Gigi D’Alessio e il silenzio di Anna Tatangelo

Alla domanda del Corriere sul come procedesse oggi con Anna il cantante ha risposto: “Eh… va bene, comunque abbiamo un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono – aggiungendo – oggi sono felice, lo auguro anche a lei. No, non provo amarezza, è così che va la vita”. “Oggi sono felice” è un po’ come dire che con la Tatangelo non era felice.

In passato invece, Anna Tatangelo ha confidato: “Sì ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio ma poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo”.

E sua sorella nell’unica intervista rilasciata ha rivelato: “Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta…”.

Tra i commenti per Anna Tatangelo sui social: “Una domanda: come hai fatto in questi anni ad incassare sempre in silenzio? Non ti è mai venuta quella voglia di urlare ma che ne sapete voi , non è vero ecc … sei solo da esempio ti stimo e ammiro”.