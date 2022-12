Ilary Blasi torna a St. Moritz con Bastian, questa volta sono soli

Questa volta Ilary Blasi è da sola con Bastian a St. Moritz e mostra tutto il suo entusiasmo

Ilary Blasi ha voglia di mostrare le sue emozioni, è tornata a St. Moritz con Bastian e la loro vacanza d’amore sembra infinita. Ilary Blasi ha voglia di mostrare il suo entusiasmo, non pubblica niente che possa apparire una presentazione ufficiale sui social del suo compagno ma è chiaro che sulla neve è con lui, che il sole oggi splende per loro due. L’ex moglie di Francesco Totti è felice o almeno questo è quello che lascia trasparire dai post, le storie che pubblica sul suo profilo Instagram. Ha voglia di luoghi romantici, di giornate tra freddo e sole, di stare il più possibile con Bastian Muller, il nuovo compagno, l’uomo che le ha rubato il cuore. Ilary Blasi prosegue la vacanza d’amore, con lei non c’è la piccola Isabel.

Ilary Blasi felice sulla neve con Bastian

Mentre Francesco Totti e a Doha con il figlio Cristian, sembra ci sia anche Noemi Bocchi, la conduttrice Mediaset si lascia fotografare sul fuoristrada guidato dall’imprenditore tedesco. Anche lei come Totti aggiunge delle canzoni alle storie ma per lei sono canzoni d’amore, versi che dedica al suo compagno.

Sembra che Ilary Blasi non abbia alcuna intenzione di lasciare la neve, di abbandonare il gran freddo per fare ritorno a Roma. Immaginiamo che per le feste di Natale non mancherà un’altra vacanza d’amore con Bastian ma anche che lei trascorrerà i giorni più importanti con tutta la famiglia.

Con chi passeranno il Natale i figli di Ilary Blasi e Francesco Totti? Di certo l’ex coppia troverà il modo per rendere felici prima di tutto Isabel, Chanel e Cristian. La serenità forse è davvero vicina per le due famiglie ormai separate. Totti e Noemi Bocchi hanno il loro bellissimo attico addobbato per il Natale, il nido dove già convivono. Ilary Blasi resta nella villa all’Eur ma ha voglia di viaggiare, voglia di vacanza, voglia di essere felice.