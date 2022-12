Come sta Bianca Atzei? Il compagno aggiorna i fan dall’ospedale

Bianca Atzei è ancora in ospedale, è al nono mese di gravidanza, Stefano Corti aggiorna i fan sulle sue condizioni

Sono stati giorni difficili per Bianca Atzei e Stefano Corti, la cantante è in ospedale, ricoverata per problemi di salute, anche per una polmonite. Come sta oggi Bianca Atzei? E’ incinta, è al nono mese di gravidanza ed è per questo che l’assenza dai social aveva fatto preoccupare i suoi fan. Ieri Stefano Corti ha spiegato che la sua compagna non era più apparsa su Instagram perché in ospedale ma in questo modo ha aumentato la preoccupazione di tutti. Inoltre, Bianca Atzei era riapparsa seduta sul letto d’ospedale ma con il volto che le copriva i capelli. Non voleva farsi riprendere, tutto comprensibile. Dopo i tantissimi messaggi ricevuti dalla coppia è ancora una volta Stefano Corti ad aggiungere altro, a cercare di tranquillizzare un po’ i follower, i fan, ma sempre lasciando quel velo di agitazione.

Bianca Atzei è ancora in ospedale

La cantante sarda in attesa del suo primo figlio è ancora in ospedale ma la iena nel ringraziare tutti per i messaggi ricevuti aggiunge: “Per aggiornarvi sembra stia migliorando”. Parole che usa con cautela, è evidente che la coppia è ancora preoccupata, si intuisce dal breve video in cui Bianca Atzei è seduta sulla poltroncina in ospedale, si accarezza il pancione, gli occhi bassi, nessuna voglia di sorridere. Andrà di certo tutto bene ma in questo momento non possono dire che è tutto perfetto.

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno già superato momenti durissimi insieme, la perdita del primo figlio quando Banca Atzei era ai primi mesi di gravidanza. Avevano immaginato le ultime settimane di questa gravidanza piene di gioia, anche per l’aria di festa che si respira per il Natale, invece sono in ospedale ma non dicono molto sui problemi di salute che avuto Bianca.

I fan ovviamente attendono altri aggiornamenti e sperano che la Atzei possa trascorrere il Natale a casa, serena.