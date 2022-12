Tina Cipollari è tornata con il suo ex e questa volta pensa al matrimonio

Tina Cipollari e il suo ex si danno un'altra possibilità ma questa volta pensano al matrimonio

Tina Cipollari è tornata con il suo ex e si sposa, sta pensando al matrimonio. E’ la rivista Nuovo a parlare di ritorno di fiamma tra l’opinionista di Uomini e Donne e il compagno che aveva lasciato più di un anno fa. Tina Cipollari ha deciso di dare un’altra possibilità a Vincenzo Ferrare, è con lui che tempo fa stava pensando a una nuova vita da costruire ma poi era finita con un’altra delusione. Nessuna conferma da parte dei due protagonisti ma il settimanale di gossip racconta che la Cipollari sarebbe andata più volte a Firenze, che nell’ultimo periodo i suoi brevi viaggi da Roma al luogo in cui vive e lavora il suo ex fidanzato sarebbero molto numerosi. Inoltre, il solito amico che resta anonimo avrebbe parlato anche di matrimonio. Tutto per la passione che tra Tina e Vincenzo sembra non essere mai finita.

Tina Cipollari si sposa?

Si erano lasciati all’improvviso nell’estate del 2021 proprio quando tutto appariva perfetto. La coppia era scoppiata ma senza dire nulla, nessuno ha mai saputo cosa il motivo della rottura. Adesso c’è questo riavvicinamento che fa sognare, che fa pensare a Tina Cipollari in abito da sposa. In realtà molti avrebbero voluto un ritorno con l’ex marito, con Kikò Nalli, il padre dei suoi figli. Anche i loro legame è sempre stato molto forte e lui ha sempre difeso Tina Cipollari in ogni situazione.

Evidentemente il loro amore è finito davvero e per sempre ma tra il volto noto di Uomini e Donne e il ristoratore toscano sembra che ci sia ancora tanto da scrivere. Chissà se la Cipollari avrà voglia di uscire dal guscio, di raccontare un po’ della sua vita privata e svelare ai fan, al suo pubblico, a chi segue il gossip, se davvero nella sua vita ci sarà presto il grande passo. Ferrara aveva ovviamente conosciuto i suoi figli e tra loro c’era un ottimo rapporto. Vedremo cosa accadrà in seguito.