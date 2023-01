Sophie Codegoni data del parto e cosa pensa dei chili che ha preso

Quanti chili ha preso Sophie Codegoni in gravidanza e la data del parto. Le risposte della mammina in dolce attesa

Sophie Codegoni non vuole farsi condizionare dai chili che ha già preso e che prenderà in gravidanza. Non sa se sbaglia ma ha chiesto alla sua ginecologa una cosa che la fa stare più serena. Non ha un buon rapporto con la bilancia, pesarsi non è una sua abitudine, è una cosa che teme, che la condiziona. Sophie Codegoni sarà mamma tra qualche mese, la data del parto non può essere precisa ma sarà mamma a maggio, adesso è alla sua 21esima settimana di gravidanza. Lei e Alessandro Basciano aspettano una bambina, il nome è già stato rivelato ma per errore di Alfonso Signorini, si chiamerà Celine, un nome dolcissimo.

Quanti chili ha preso Sophie Codegoni in gravidanza

“Ho chiesto alla mia ginecologa di non saperlo perché non voglio farmi condizionare, non sono mai stata una grande amica delle bilance e non mi va di sapere, ma questo normalmente, di sapere quanto peso. Mi devono vedere e sentire bene io allo specchio, al di là di quanto peso” ha spiegato la Codegoni sui social nelle sue storie mentre chiacchiera con i follower. “Mangio bene ma lo faccio per una questione di salute” ma se ha voglia di mangiare qualche schifezza lo fa senza problemi. “So che non fa bene mangiare pizza e Nutella tutti i giorni ma anche che non fa bene mangiare finocchi e pollo tutti i giorni perché si ha paura di ingrassare”. Sophie Codegoni cerca la dieta equilibrata per stare bene, per non fissarsi. “Per come sono fatta io la vivrei male e sono felice che adesso riesco ad avere un equilibrio, all’inizio un po’ meno ma adesso sono tranquilla”.

Ha una voglia che non riesce a soddisfare, quella della pesca noce che in questo periodo non riesce a trovare. Ci riuscirà il suo compagno? Intanto, si godono tutta le gioia del momento in attesa dell’arrivo della primavera.