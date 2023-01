Diletta Leotta e Loris Karius mostrano il loro rifugio sotto la neve

Una vacanza piena d'amore per Diletta Leotta e Loris Karius che sotto la neve mostrano il loro nido d'amore

Diletta Leotta e Loris Karius felici sotto la neve, la coppia mostra sui social il loro rifugio a Courmayeur. Un pieno di relax e d’amore per la giornalista sportiva e il calciatore ma con loro ovviamente c’è anche il cagnolino Lillo. Le vacanze per la Leotta e Karius sono durate davvero a lungo, alla fine hanno scelto di coccolarsi al freddo, di concedersi anche loro qualche giorno in montagna, sotto la neve, in quei rifugi, gli chalet così caldi e così romantici. Erano in tre e si sono divertiti tutto il tempo, come mostra Diletta Leotta nelle sue storie Instagram. Loris e Diletta si frequentano da ottobre, qualcuno pensa che la loro storia d’amore sia iniziata prima perché non è possibile che abbiano già bruciato così tanto le tappe.

Diletta Leotta e Loris Karius la vacanza a Courmayeur sotto la neve

E’ da tempo che Diletta Leotta non appariva ufficialmente in coppia con qualcuno, a parte Can Yaman il portiere è il primo fidanzato ufficiale dopo Daniele Scardina.

Questa volta la Leotta desidera tenere aggiornati sempre i suoi follower sulle sue vacanze, sulla sua vita, sull’amore che la sta rendendo così felice. Hanno festeggiato insieme il Capodanno, mentre il Natale ognuno l’ha passato con la propria famiglia. E’ stato Karius a raggiungere Diletta in Sicilia dai suoi cari e dopo le presentazioni sono volati insieme a Londra, per altre presentazioni. Accoglienza straordinaria per entrambi nelle rispettive famiglie e adesso il loro amore continua a volare. Questa vola la conduttrice sa che non sta sbagliando, questa volta sembra l’amore giusto da mostrare in qualunque angolo del mondo loro si trovino.

Qualche pettegolo aveva già intravisto aria di crisi quando il 25 dicembre in Sicilia ha notato che Loris non c’era per scartare i regali con la sua fidanzata. Tutti zitti il 26 dicembre con la foto di coppia in riva al mare, il meraviglioso mare dell’isola che la Leotta adora da sempre.