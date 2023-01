Brad Pitt in vacanza con la nuova compagna che somiglia ad Angelina Jolie

Le foto di Brad Pitt in vacanza con la nuova compagna che ricorda Angelina Jolie

Brad Pitt ha una nuova compagna, sembra sia di nuovo innamorato dopo Angela Jolie, dopo tutte le incomprensioni e i problemi. Brad Pitt però procede con cautela, il legame con Ines Ramon è ufficiale ma non appaiono insieme sotto i riflettori. Hanno festeggiato insieme il capodanno, l’attore è volato in Messico dalla nuova compagna. 59 anni Brad Pitt, 30 anni Ines Ramon che è designer di gioielli e vice presidente di Anita Ko, il brand di lusso nel settore, ed è lei che ha guarito le ferite di una dolorosa separazione. C’è chi dalle poche foto di Ines Romano ha intravisto subito una lieve somiglianza con Angelina Jolie, come a voler confermare che Brad Pitt non la dimenticherà mai, che nella nuova compagna ha visto un po’ di lei, l’ex moglie, la madre dei suoi figli.

Brad Pitt con la nuova compagna, le foto su Chi

Anche la Ramon ha un fallimento alle spalle, la fine del suo matrimonio con l’attore Paul Wesley. Si erano sposati nel 2019 e il loro legame si è spezzato di recente. Anche per questo procedono in punta di piedi, entrambi. Si stanno conoscendo, hanno sofferto entrambi per le loro precedenti relazioni e adesso hanno bisogno di tutelarsi e di tenere lontano il gossip.

La vacanza insieme in Messico è stata perfetta per allontanarsi da tutti ma il settimanale Chi li ha beccati e mostra le foto del soggiorno meraviglioso a Cabo San Lucas, località balneare bellissima nella punta meridionale del Paese. Tramonti da film e paesaggi da favola che fanno da cornice a una tenera storia d’amore iniziata da poco.

“Escono insieme e si divertono. Hanno una relazione e va a gonfie vele. Non c’è stress tra di loro” e è People che ha confermato tutto la prima volta, adesso tutto prosegue nel modo più dolce.