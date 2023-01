Ritorno di fiamma tra Elisa Isoardi e il suo ex compagno? La risposta della conduttrice

E' Diva e Donna che lancia il gossip del ritorno di fiamma tra Elisa Isoardi e il suo ex compagno e lei risponde

Elisa Isoardi è tornata con il suo ex compagno? E’ la rivista Diva e Donna a lanciare il gossip nella rubrica Sussurri e Divi. Occhi puntati sulla conduttrice che dicono sia tornata già da qualche mese con l’unico capace di farle pensare ad una storia d’amore lunga. L’ex in questione è Alessandro Di Paolo, ancora una volta lui, perché ancora una volta tra Elisa Isoardi e lo storico fidanzato era finita. Dicono che sono di nuovo una coppia, che da qualche mese ci sia stato un riavvicinamento. In realtà l’ex fidanzato storico di Elisa Isoardi era Matteo Salvini ma tra loro non c’è da tempo alcuna speranza, il politico è fidanzato con Francesca Verdini, il loro amore vola alto. Elisa Isoardi in passato ha più volte confidato della delusione per la fine della storia con Salvini ma ormai è acqua passata.

Elisa Isoardi si nuovo innamorata della stessa persona?

“Secondo alcune indiscrezioni la conduttrice si potrebbe essere riavvicinata, in gran segreto, all’ultimo suo flirt, cioè all’imprenditore Alessandro Di Paolo…” riporta la rivista Diva e Donna ma la conduttrice sempre così riservata sulla sua vita privata, a Il Tempo ha raccontato altro

“Sono single, serena e vivo bene questa dimensione. Ora sono animata dalla passione per il lavoro, che ho ripreso con gioia dopo un paio di anni di stop ed è fondamentale per il mio equilibrio. Non cerco l’amore a tutti i costi, ma se dovessi fare un incontro positivo, di quelli che fanno battere il cuore, allora potrei scardinare la “singletudine””.

Anche quando erano fidanzati non ha mai detto nulla, limitandosi solo a difendere Alessandro dalle critiche di chi si fermava all’apparenza.