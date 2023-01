L’annuncio di Aurora Ramazzotti: “Oggi è nato” ed è al settimo cielo

Il dolce annuncio di Aurora Ramazzotti: "Oggi è nato" coglie tutti di sorpresa

Aurora Ramazzotti questa mattina ha fatto bloccare tutti i suoi fan per qualche attimo con il suo annuncio: “Oggi è nato”. In quell’attimo tutti si sono emozionati, le parole di Aurora Ramazzotti hanno fatto pensare che oggi è nato suo figlio. Quella foto in bianco e nero dove le sue labbra e quelle del compagno, Goffreoi Cerza, sorridono e si sfiorano, pronte a baciarsi, è apparso il più tenero degli annunci di una coppia che ha messo al mondo il loro bellissimo bambino. “Oggi è nato il mio capricorno preferito in assoluto” è il commento di Aurora Ramazzotti. Quel cuore rosso e il tag al compagno. “Auguri vita mia” e un attimo dopo tutti hanno capito che forse è un po’ troppo presto per il parto di Aurora Ramazzotti. Immediata la richiesta di spiegazioni da parte dei follower e poco dopo la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha spiegato chi è nato oggi.

Aurora Ramazzotti confonde tutti con gli auguri di buon compleanno a Goffredo

La voglia di vedere mamma Aurora Ramazzotti ha colto di sorpresa tutti, oggi non è nato il figlio di Aury e Goffredo ma è il compleanno di Cerza. Oggi Goffredo Cerza compie 27 anni e lei pazza d’amore per il papà di suo figlio.

“Zia non puoi cominciare con ‘oggi è nato’ mettiti nei nostri panni” è il dolce rimprovero delle follower che seguono la Ramazzotti sui social e attendono con lei il lieto evento. “E quando c’avete ragione, c’avete ragione” risponde Aurora Ramazzotti aggiungendo una grossa risata. Poi per farsi perdonare mostra cosa sta facendo stamattina, altre analisi necessarie per la gravidanza, per la sua salute, il controllo della curva glicemica con quel bicchierone dolcissimo da dovere bere e l’attesa di ore. Aurora Ramazzotti si stende, non per tutti è un controllo semplice ma alla fine ce l’ha fatta.

Manca ancora un po’ di tempo per il parto di Aurora Ramazzotti, per la nascita del nipotino di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Anche s molti pensavo che gennaio fosse il mese giusto. Invece, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza nascerà a marzo, anche se la mamma e il papà non hanno dato una data del parto più precisa.