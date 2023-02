Paola Turani: “Come si fa a riconoscere la persona giusta?”

Nel giorno di San Valentino Paola Turani risponde alla domanda come si fa a riconoscere la persona giusta in amore

Nel giorno di San Valentino Paola Turani scrive un post speciale, un messaggio che rivolge a tutti i suoi follower. E’ anche una dichiarazione d’amore per suo marito Ricky ma nascosta tra il racconto della sua vita e la felicità. A chi le chiede come si fa a riconoscere la persona giusta Paola Turani spiega come ha fatto lei. Non c’è una risposta che all’inizio di una storia possa valere per tutti e la modella e influencer spiega come è andata tra lei e il suo compagno, poi il finale, quello sì che ti fa capire che quella è la persona che non puoi farti scappare. Solo il tempo rivela se ti sei innamorata della persona giusta ma è un bel percorso, si sbaglia, si cresce e non c’è nessuna favola eterna. Un amore vero, racconta Paola Turani, è fatto di tante cose, errori, litigi, difficoltà, difetti. “Prima di conoscere Ricky sono stata sola per diversi anni, viaggiando molto, concentrandomi esclusivamente su me stessa e il mio lavoro, cercando di superare i miei limiti, i miei problemi e le mie paure da sola”.

Paola Turani il suo San Valentino che dedica a tutti

E’ la sua esperienza e la dedica a tutti: “Ho imparato a bastarmi, soprattutto ho imparato a conoscere me stessa. Ho trovato il mio equilibrio e poi, nel momento esatto in cui mi sentivo incompleta e desiderosa di conoscer qualcuno, ho trovato anche l’amore”.

La splendida Turani posta alcune foto del loro amore e prosegue: “ Si potrebbe affrontare un percorso prima di arrivare alla meta, anche sbagliando sì, perchè sbagliando si cresce. Ogni cosa ha il suo tempo, ci vuole pazienza. Qualche anno fa scrivevo: “Non vi dirò di cercare un amore perfetto, non vi dirò di aspettarvi un amore da favola.. perchè realisticamente non esiste.” Noi per primi non siamo perfetti, anzi, litighiamo, abbiamo i nostri momenti di difficoltà e di confronto, come credo in tutte le relazioni”.

Rivela il segreto, quello che sta nella parola “Insieme”. “Insieme si affronta e si supera tutto, insieme si cresce e si ama. E vi dirò anche che non esiste l’amore perfetto, quello da manuale. Ma vi dirò di impegnarvi giorno dopo giorno per farlo funzionare, di costruire una relazione sana, di aspettare quella persona che vi sappia ascoltare, che vi rispetti, che vi dedichi tempo, che vi faccia divertire, che possa rendere i vostri viaggi più interessanti di quando li intraprendevate da soli, che prendendovi la mano sappia accettare i vostri limiti, i vostri pregi e anche i difetti – continua – che vi aiuti a superare le difficoltà, che vi voglia bene e che vi ami per ciò che siete. Ma come si fa a riconoscere quella persona? Questo non posso suggerirvelo io, sappiate però che dal momento in cui vi sveglierete ogni giorno con il sorriso e andrete a dormire felici, è lì che capirete di aver trovato l’amore.. la persona giusta. E in questo caso, mi raccomando, tenetevela stretta”.