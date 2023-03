Ilary Blasi ha cancellato tutte le foto di Totti: 20 anni buttati via

Ilary Blasi ha cancellato tutte le foto di Francesco Totti, un gesto che dice tutto del loro attuale rapporto

Ilary Blasi è a Francoforte con Bastian Muller e da lì ha cancellato tutte le foto con Francesco Totti. In pochi secondi la conduttrice ha detto addio per sempre al suo passato. Un gesto che sottolinea quanto siano lontani adesso Ilary Blasi e Francesco Totti. Non solo si sono lasciati ormai da tempo ma è evidente che per lei ci sia solo la voglia di dimenticare tutto. Dal profilo Instagram di Ilary Blasi sono sparite tutte le foto che aveva pubblicato con l’ex marito. Ha lasciato solo due scatti, in uno c’è la figlia Isabel, sono insieme a Dinseyland; nell’altro ci sono tutti e tre i figli, sono tutti insieme nella villa all’Eur, a bordo piscina. Non c’è più traccia di Totti nel ruolo di marito, resta solo come padre dei suoi figli. 20 anni di matrimonio ed è evidentemente oggi c’è solo rancore, almeno da parte di Ilary.

Ilary Blasi cancella Francesco Totti anche dai social

L’ultima mossa della conduttrice lascia intendere che il suo ex non le è indifferente, altrimenti avrebbe lasciato tutto lì perché è stato parte della sua vita, una parte di certo importante, oggi invece fa male.

E’ durante il suo ennesimo viaggio d’amore con Bastian Muller che Ilary Blasi ha deciso di eliminare le foto con l’ex calciatore della Roma. Totti invece ha lasciato tutto lì, dicono desideri avere un buon rapporto con l’ex moglie ma la realtà è anche un’altra ed evidentemente la Blasi non riesce a dimenticare. E’ passato un po’ di tempo ma è difficile dimenticare l’intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera, quella in cui sulla madre dei suoi figli ha detto di tutto. Magari poi si è pentito ma il danno era ormai fatto.

E’ davvero triste il fine della loro storia d’amore. Non sono ancora entrati nell’aula del tribunale per il divorzio, la prima udienza è prevista il 14 marzo e sembra che entrambi non vedano l’ora di divorziare. Nessuno dei due però sembra intenzionato a cedere, anche se forse potrebbe essere Totti a fare un passo indietro e a cedere.

E’ strano però che mentre Ilary Blasi ha cancellato le foto con Francesco Totti continui a seguirlo su Instagram, mentre lui pare lasciare lì le foto e non seguirla più.