Ambra Angiolini e Andrea Bosca innamorati, la coppia fa già sognare

Le foto di Ambra Angiolini con il nuovo compagno, è di nuovo innamorata e lui è Andrea Bosca

Ambra Angiolini è di nuovo innamorata, archiviate le delusioni del passato la rivista Diva e Donna l’ha paparazzata con il suo nuovo compagno. Non c’è niente di ufficiale, come sempre Ambra Angiolini non svela molto della sua vita privata ma la cronaca rosa svela un po’ di cose. Ambra Angiolini e Andrea Bosca, sono loro la coppia che fa sognare anche solo con le prime foot rubate. Non c’è niente di ufficiale ma non c’è nemmeno niente di inventato perché i paparazzi hanno beccato Ambra e Bosca romantici, pieni di attenzioni e tenerezze. Il loro è un amore a distanza, la Angiolini vive a Milano, Andrea Bosca a Roma. Un altro amore da vivere viaggiando ma sembra che i due da quando si sono conosciuti hanno sempre fatto di tutto per vedersi, per stare insieme. Galeotto il set di una fiction in cui entrambi sono protagonisti e così la storia diventa sempre più romantica.

Ambra Angiolini e Andrea Bosca innamorati

Il settimanale Diva e Donna pubblica le foto della coppia, la passione è alle stelle, sembrano non volersi mai salutare ma Ambra deve partire, deve tornare a casa, al lavoro, a Milano. Tenerezze e baci, c’è tutto, non sono solo indizi, questa storia d’amore fa già sognare. Sono una coppia di attori, sono una coppia bellissima.

Si sono conosciuti sul set, a Stromboli, non hanno mai pubblicato nulla, non sono mai usciti allo scoperto. C’è solo una foto sul profilo Instagram di Ambra Angiolini, sono insieme in barca ma non sono soli.

Eccoli oggi al tavolino di un bar prima dei saluti, sono alla stazione di Roma e lei è in jeans e felpa, sportiva, comoda. I fotografi non perdono nulla nemmeno un istante. Le carezze sul viso, il bacio pieno di passione e il difficile saluto. Non sono ancora usciti allo scoperto ma non desiderano nemmeno nascondersi.

Dopo la triste storia d’amore con Massimiliano Allegri la Angiolini sembra abbia scelto la persona giusta. Il legame con Francesco Renga, il papà dei suoi figli, è sempre più solido, sono una famiglia e presto forse ne farà parte anche Andrea Bosca.