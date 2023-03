Attilio Romita sposa Mimmuzza: Signorini testimone, Orietta Berti non ci andrà

Dopo la crisi è tempo di rinascita: Attilio Romita sposa la sua Mimmuzza e sceglie anche i testimoni

E’ tornato nello studio del Grande Fratello VIP 7 il buon Attilio Romita per fare un grande annuncio: lui e Mimmuzza si sposano e se ne parlerà nel nuovo numero della rivista Chi in edicola da domani. Piersilvio Berlusconi ha scelto la via della cancellazione degli ex vipponi e forse, ad ascoltare bene, tutte le cose terribili che Romita ha detto nella casa, l’ex concorrente non avrebbe dovuto mettere piede in quello studio neppure per una singola puntata. E invece ieri è stato protagonista di un momento che serviva chiaramente a fare da vetrina anche alla rivista Chi. Giornale sul quale, si racconterà di questa proposta di matrimonio che l’ex mezzo busto del TG1 ha fatto alla sua Mimmuzza. Anello di fidanzamento e decisione definitiva: si sposeranno. Ma non finisce qui. Attilio Romita è rimasto così tanto scosso da questa avventura nella casa del GF VIP da voler addirittura al suo fianco, come testimoni, due concorrenti che ha incontrato nel reality. Gli piacerebbe, ha confessato in diretta, che Daniele dal Moro e Antonino Spinalbese, fossero i suoi testimoni. C’è dell’altro. Mimmuzza, che Alfonso Signorini non lo ha mai neppure visto di persona, addirittura ci terrebbe ad averlo come testimone di nozze. Quando si dice, voler mantenere un profilo basso. Poi non ci dobbiamo stupire del fatto che Sonia Bruganelli abbia commentato sarcastica: “ma a questo matrimonio ci saranno anche degli amici veri...”. La moglie di Paolo Bonolis ha comunque accettato l’invito di Romita. Chi invece non andrà alle nozze è Orietta Berti.

Orietta Berti al matrimonio di Attilio Romita? No grazie

La Berti ha spiegato che non è mai andata a nessun matrimonio, neppure a quelli dei suoi parenti. Se mai suo figlio si sposerà, sarà il solo al quale, per ovvi motivi, dovrà partecipare. Signorini ha anche fatto dell’ironia: “Forse se le sganci un bel centone a cantare l’ave Maria ci viene” ha detto ironicamente a Romita. Ma la Berti non vuole sentire ragioni: non ci andrà.

