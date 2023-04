Beatrice Valli ha partorito e finalmente svelato anche il nome della piccola

Mamma alla quarta: Beatrice Valli ha partorito, finalmente...Ecco come si chiama la figlia di Bea e Marco Fantini

Finalmente ci siamo. E diciamo finalmente perchè chi ha seguito Beatrice Valli in queste ultime settimane della sua gravidanza sa bene che l’influencer da tempo aspettava di conoscere la sua quarta figlia. Ed ecco il momento è arrivato! Beatrice Valli ha finalmente partorito e lei e Marco Fantini hanno abbracciato la loro piccola creatura. Non avevano ancora rivelato il nome, lo hanno fatto pochi minuti fa sui social. Beatrice e Marco avevano spiegato che avrebbero deciso alla fine, guardando la piccola negli occhi! Ed ecco la scelta e anche l’annuncio della nascita, arrivato proprio dalle pagine social poco fa. Del resto i fan di Beatrice lo avevano capito che c’era profumo di nascita nell’aria. Ieri sera la Valli era uscita di casa per fare il tracciato e non era più tornata a casa. 15 ore di silenzio sui social potevano voler dire solo una cosa: l’arrivo della piccola. Dopo Alle, Bianca e Azzurra ecco la piccola. Il nome questa volta però non ha a che fare con i colori, anche se in molti avevano ipotizzato che la bambina si sarebbe potuta chiamare Celeste.

E’ nata la figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini: il nome scelto

Dopo Bianca e Azzurra, questa volta i Vallini hanno deciso di cambiare strada. Nessun colore per la loro bambina. La piccola infatti si chiama Matilda Luce Fantini ed è davvero uno scricciolo. Beatrice per il momento non ha ancora raccontato nulla di questa gravidanza ma immaginiamo che lo farà nelle prossime ore, condividendo con chi la segue tutto quello che è successo in queste ore, prima dell’arrivo della piccola Matilda Luce.

Tantissimi intanto gli auguri arrivati alla coppia sui social. Tra i primi quelli delle zie. Anche Ludovica Valli ha scritto: “Finalmente, benvenuta piccolina” perchè effettivamente la piccola si è fatta davvero attendere. I follower di Beatrice si erano anche sbilanciati sulla data di nascita, scommettendo che sarebbe nata il 25 aprile nel giorno di San Marco. E invece Matilda è nata pochissime ore fa, il 24 aprile 2023. Non possiamo che unirci anche noi ai tantissimi auguri che la coppia sta ricevendo in queste ore sui social e dare ovviamente il nostro benvenuto alla piccola Matilda Luce.