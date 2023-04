Maddalena Corvaglia e Morgan, un amore dolcissimo

Maddalena Corvaglia e Morgan, tra loro un amore speciale, diverso dagli altri

Pochi ricordano che Maddalena Corvaglia e Morgan sono stati fidanzati ma nell’intervista dell’ex velina di Striscia al Corriere della Sera salta fuori di nuovo il loro amore. E’ dolcissimo il modo in cui la Corvaglia parla dell’artista, del loro amore. Tra ricordi e vecchie relazioni ha raccontato del loro flirt, confessa che non sono mai stati fidanzati sul serio, che lui la faceva arrabbiare, stavano insieme e poi spariva, un tira e molla continuo ma la tenerezza le è rimasta nel cuore. Maddalena Corvaglia considera da sempre Morgan un bravo ragazzo, per niente tremendo come invece lo descrivono altri, anzi, una persona dolcissima. Non si vedono da tempo, magari dopo questa intervista potrebbe avere voglia di sentirsi ancora.

Maddalena Corvaglia racconta della sua storia con Morgan

“Pochi mesi di corteggiamento, mai stati fidanzati sul serio. Stavamo insieme, poi spariva, io mi arrabbiavo e lo mandavo al diavolo, lui tornava e si ricominciava. Un giorno la vicina di casa mi avvisò, mi disse che c’era Morgan che dormiva sullo zerbino del pianerottolo. Una volta a Pasqua si presentò a casa di mia madre in Puglia, lo invitammo a pranzo. Marco è un bravo ragazzo, mi dispiace quando lo attaccano. Tremendo? Figuriamoci, è dolcissimo, ci vuoi parlare di tutto senza mai annoiarti, di lui ho un bel ricordo anche se adesso ci sentiamo poco”.

Nel racconto di Maddalena Corvaglia sulla sua vita privata c’è ovviamente anche il matrimonio con Stef Burns. Con il chitarrista di Vasco Rossi una storia durata sei anni, un matrimonio e la loro bellissima bambina, Jamie.

“Eravamo felici, innamorati, poi non ho visto più le basi, non è andata. Ma abbiamo la nostra stupenda bambina e per lei facciamo dei colloqui online con una bravissima psicologa che ci insegna a trovare un punto di incontro tra genitori. Mi sta anche aiutando a ritrovare la stima per Stef”.

Ovviamente parlando di amori Maddalena Corvaglia ha anche parlato del fidanzamento con Enzo Iacchetti. “Con Enzino ci siamo messi insieme alla fine del secondo anno, senza dirlo a nessuno. Ma sul lavoro era un disastro: se c’era lui non aprivo bocca, invece di sentirmi forte ero bloccata dall’imbarazzo. Con Bonolis e Laurenti sono tornata a spigliata. Era dal primo anno che Enzino si dichiarava innamorato di me, aveva gli occhi a cuore, se qualcuno mi si avvicinava gli tirava addosso il cellulare. Lui era di una intelligenza superiore, colto. L’ho rivisto un anno fa nel suo locale e ho capito perché ci sono stata sei anni”.