Nero a Metà-Seconda stagione: tutto quello che c’è da sapere sulla fiction di Rai 1

L’autunno di rai 1, dopo le tante repliche viste negli ultimi mesi, si apre all’insegna della nuove fiction. Sono stati presentati oggi 16 luglio 2020 a Roma i palinsesti per la prossima stagione di tutte le reti Rai e c’era ovviamente grande attesa per le fiction di Rai 1. Tra questa anche Nero a metà-Seconda stagione. Negli ultimi mesi abbiamo visto le repliche della fiction con Claudio Amendola ma in autunno arriveranno le nuove puntate.

Dopo il successo della prima stagione, Claudio Amendola torna a vestire i panni dell’ispettore Carlo Guerrieri con la consueta carica di umanità e ironia. Scopriamo qualche dettaglio in più su questa seconda stagione di Nero a metà in onda a settembre/ottobre 2020 su Rai 1.

NERO A META’ SECONDA STAGIONE: LA TRAMA

Ancora una volta quindi, l’ispettore Carlo Guerrieri sarà protagonista. Al suo fianco ritroviamo Malik Soprani, l’ambizioso poliziotto nero ora fresco

di promozione. I due formano una strana coppia: affiatata nel lavoro ma sempre in attrito. Radicato nell’orizzonte multiforme della Roma di oggi, Nero a metà – Seconda stagione declina il tema della diversità, protagonista della cronaca quotidiana e dei casi d’omicidio che Guerrieri e i suoi risolvono con intelligenza e umanità e dai quali ognuno ricava un insegnamento. A stravolgere la vita di Carlo e la sua relazione con Cristina, appena sposata, arriva Marta Moselli, una collega conosciuta in circostanze drammatiche. Tra i due scatta subito un bisogno di vicinanza, alimentato dalle indagini che vedono Marta dolorosamente coinvolta. Indagini legate a una vicenda che mette in pericolo l’intero commissariato Monti, Muzo in particolare, colpito dalla morte della moglie, della quale

all’inizio viene accusato. Ci sono nodi del passato che tornano a chiedere il conto, amori che finiscono e altri che promettono di sbocciare. Ecco, allora, l’ingresso di Enea Chiesa, specializzando di medicina legale che tenta di

riaprire il cuore di Alba, e quello di Monica Porta, la psicologa che prova a fare lo stesso con Malik. Ma chissà se Alba e Malik sono liberi dal ricordo della loro relazione.…

NERO A META’ SECONDA STAGIONE IN PILLOLE

Vediamo le domande più cercate su google relative alla seconda stagione di Nero a metà.

NERO A META’ QUANDO ANDRA’ IN ONDA?

Non c’è una data ben precisa ma stando ai palinsesti ufficiali Rai, la fiction dovrebbe andare in onda nell’autunno 2020.

NERO A META’ SECONDA STAGIONE: QUANTE PUNTATE SONO?

Le puntate della seconda stagione di Nero a metà sono 6.

NERO A META’ SECONDA STAGIONE: DALLA REGIA AL CAST

Scritto da Donatella Diamanti, Maria Grazia Cassalia, Francesca De Lisi

Con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario e con Alessia Barela e con Antonia Liskova, Eugenio Franceschini e Claudia Vismara, con la partecipazione di Angela Finocchiaro e Nicole Grimaudo

Regia di Marco Pontecorvo, Luca Facchini

Una coproduzione Rai Fiction-Cattleya in collaborazione con Netflix, prodotta da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz, Claudia Aloisi