Il commissario Montalbano-Il metodo Catalanotti: su Rai 1 nel 2021 un solo episodio

Sarà un vero e proprio evento per il pubblico di Rai 1. Dopo le repliche andate in onda praticamente per tutta la primavera estate del 2020, Il commissario Montalbano tornerà il prossimo anno, nel 2021 quindi, con un solo episodio. Il commissario Montalbano-Il metodo Catalanotti è l’ultimo episodio , almeno per il momento, tratto dalla saga dei romanzi di Andrea Camilleri. Una sola grande serata per il pubblico che ha dimostrato tutto il grande amore verso Salvo, il commissario più atteso e seguito sul piccolo schermo.

Non ci resta quindi che scoprire qualche dettaglio in più su questo ultimo episodio. Ecco per voi le anticipazioni.

IL COMMISSARIO MONTALBANO-IL METODO CATALANOTTI

Carmelo Catalanotti è stato assassinato, una pugnalata nel petto, ma quest’ammazzatina, fosse anche solo per la strana compostezza della salma e lo scarso sangue versato, presenta subito qualcosa di strano. Presto Montalbano scopre che la vittima erauno strozzino, benché a suo modo “equo” o almeno non particolarmente esoso. Ma Catalanotti non era solo un usuraio, era anzitutto un fervente e originale artista di teatro, anima e fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigata. La Trinacriarte non è una semplice filodrammatica, buona parte dei suoi soci sono letteralmente posseduti, quando non addirittura invasati, dalla passione del teatro; e Carmelo Catalanotti

era il guru di cotali adepti, un guru che sapeva essere geniale, ma anche crudele e sadico. Tanto che Montalbano si rende conto che proprio all’interno della sua arte, del suo personalissimo e inquietante Metodo, è la soluzione del mistero della sua morte. A complicare questo non facile caso ci si mette l’incorreggibile Mimì Augello, che nel tentativo di sfuggire al marito cornuto della sua ennesima amante, si imbatte con grande sorpresa in un cadavere.

Cadavere che, però, con sorpresa ancora maggiore non riuscirà più a ritrovare…

IL COMMISSARIO MONTALBANO: REGIA E CAST

Scritto da Francesco Bruni, Andrea Camilleri, Salvatore De Mola, Leonardo Marini

Tratto dal romanzo Il metodo Catalanotti di Andrea Camilleri, edito da Sellerio Editore

Regia di Alberto Sironi e Luca Zingaretti

Con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Greta Scarano, Antonia Truppo, Sonia Bergamasco

Prodotto da Carlo Degli Esposti per Palomar con la partecipazione di Rai Fiction

Evento – Poliziesco