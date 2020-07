Natale in casa Cupiello tra le serate evento dell’autunno di Rai 1

Per la prossima stagione televisiva Rai 1 si prepara a una serie di serate evento dedicate anche alla commedia e al teatro. Tra queste, arriva anche Natale in casa Cupiello, con Sergio Castellitto protagonista. Il primo titolo di una nuova collection di film tratti dai capolavori di Eduardo De Filippo, uno degli artisti che più ha segnato l’Italia del secolo scorso, lasciando un’eredità culturale e un patrimonio immensi.

Nella giornata di presentazione dei palinsesti Rai, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta si è detto ben felice di avere nella programmazione del prossimo anno questo genere di serate evento. Il pubblico di Rai 1 apprezzerà?

NATALE IN CASA CUPIELLO: LA SERATA EVENTO SU RAI 1 IN AUTUNNO

Luca Cupiello, come ogni Natale, prepara il presepe, fra il disinteresse

della moglie Concetta e del figlio Tommasino, che con dispetto gli ripete che a lui il presepe non piace. Ninuccia, l’altra figlia, ha deciso di lasciare il marito Nicolino per l’amante Vittorio e di scrivere una lettera d’addio;

Concetta, disperata, riesce a farsela consegnare. La missiva capita però nelle mani di Luca che, ignaro di tutto, la consegna al genero, il quale apprende così il tradimento della moglie. Durante il pranzo della vigilia

di Natale, i due rivali, trovatisi di fronte per la sbadataggine di Luca, si scontrano violentemente. Nicolino abbandona Ninuccia e Luca, resosi improvvisamente conto della situazione, cade in uno stato d’incoscienza.

Nel delirio finale, Luca scambia Vittorio per Nicolino e fa riconciliare involontariamente i due amanti. E Tommasino gli dirà finalmente che il presepe gli piace.

Non c’è ancora una data ben precisa ma probabilmente, si potrebbe andare in onda prima delle vacanze di Natale.

NATALE IN CASA CUPIELLO: CAST E REGIA

Scritto da Massimo Gaudioso, Edoardo De Angelis

Dall’omonima commedia di Eduardo De Filippo

Con Sergio Castellitto, Marina Confalone

Regia di Edoardo De Angelis

Prodotto da Roberto Sessa per Picomedia

in collaborazione con Rai Fiction

