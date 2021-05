Buongiorno mamma il gran finale con il ritorno di Maurizia: ha fatto del male ad Anna?

Super colpo di scena nell’ultima puntata di Buongiorno mamma in onda il 27 maggio 2021. Ma del resto ve lo avevamo detto che probabilmente Maurizia non era morta in quel rogo nel casale. Nelle nostre anticipazioni sul gran finale della serie più volte abbiamo ipotizzato che Maurizia non fosse morta e infatti eccola lì, davanti alla porta di Anna. Sette anni prima Maurizia era lì, davanti ad Anna, alla sua porta. Guido non si è accorto di nulla? Se ricordare alcuni dei momenti visti nella prima stagione di Buongiorno mamma, avrete fatto caso che Anna, aveva visto la macchina di Maurizia in giro per il paese e aveva cercato di mettersi in contatto con Guido che però non le aveva risposto. E a quanto pare il giorno in cui Anna ha avuto l’incidente, Maurizia era proprio lì a pochi passi da lei. E’ possibile che la mamma di Agata e Sole abbia avuto un ruolo nell’incidente di Anna? La moglie di Guido ha salutato il pubblico di Buongiorno mamma dicendo che bisognerà capire come ha fatto a diventare Biancaneve…Per tutti questi anni il piccolo Jacopo ha pensato che in qualche modo fosse un po’ colpa sua. Ma non sapeva che forse Anna quel giorno, non era in casa da sola…

Buongiorno mamma ultima puntata: la famiglia Borghi si ritrova

Prima di questo flashback però, le cose sembravano essere tornate al loro posto. Grazie alle ricerche di Agata infatti, Guido era stato scarcerato. Non aveva avuto nulla a che fare con la presunta morte di Maurizia. Agata aveva scoperto che Anna, la sera dell’incendio aveva portato via dal casale la piccola Sole e che da quel giorno lei e Guido erano andati via da Roma. Si erano trasferiti sul lago dicendo a tutti che Sole era figlia loro. Agata ha anche scoperto che prima dell’incendio insieme con Maurizia c’era Colaprico che forse è il padre di Sole, il vero padre ma non è stato rivelato…Guido e Agata hanno però deciso di non dire niente a Sole, almeno per il momento.

Francesca ha avuto il coraggio di lasciare Pigi, mentre Jacopo ha deciso di accompagnare Greta a vedere qualcosa che forse potrebbe farle cambiare idea sul suicidio assistito. E poi c’è Sole che, dopo i recenti sviluppi, ha deciso di dedicarsi alla sua bambina e di scegliere solo quando sarà pronta, il ragazzo con il quale stare…

Buongiorno mamma: tutto pronto per una seconda stagione

Buongiorno mamma 2 ci sarà. Lo avevano già annunciato i produttori ancora prima che il finale arrivasse. E di cose da dire e vedere ce ne saranno tante. Non sappiamo ancora chi è il padre di Agata ma soprattutto, dobbiamo capire che cosa voleva Maurizia da Anna, riprendersi Sole, sette anni dopo? E soprattutto, dopo quella visita, Maurizia è scomparsa di nuovo oppure no?