Non ti pago il tv movie con Sergio Castellitto su Rai 1

Dopo il grande successo di Natale in casa Cupiello, Non ti pago è il nuovo titolo della collection tratta dai capolavori di Eduardo De Filippo che impegna la Rai nel suo ruolo di Servizio Pubblico dedicato a custodire e rinnovare la memoria del nostro Paese. E anche questa volta sarà Sergio Castellitto a vestire i panni del protagonista nel tv movie Non ti pago. La Rai quindi punta anche per la prossima stagione ai grandi tv movie che sembrano conquistare il pubblico che si appassiona alle storie raccontate in prima serata.

Certo, quest’anno non sono mancate le critiche di chi non ha gradito la “rivisitazione” televisiva di Natale in casa Cupiello, ma è anche vero che gli ascolti sono stati brillantissimi e una buona fetta di pubblico, ha invece gradito l’opera.

Scopriamo quindi qualche dettaglio in più sulla storia raccontata in Non ti pago. Il film dovrebbe andare in onda entro il 2021, nella prima parte della stagione televisiva quindi.

Non ti pago TV movie su Rai 1: in onda nell’autunno 2021

Ferdinando Quagliolo, gestore di un Banco Lotto, appassionato del gioco, ma eterno perdente, caccia di casa in malo modo Mario Bertolini, suo impiegato venuto in visita amorosa alla figlia Stella e che, al contrario di Ferdinando, non fa che vincere. L’ultima vincita è addirittura una quaterna, combinazione fortunata ricevuta in sogno dal defunto padre di Ferdinando. Dopo disquisizioni con il parroco, Don Raffaele Console, e liti furiose con la famiglia, segnate perfino da un colpo di pistola, Quagliolo cede il biglietto, ma nel farlo si reca davanti al ritratto del defunto padre e lancia un anatema: «Ogni volta che Bertolini tenterà di incassare la vincita, gli capiterà una disgrazia». Dopo una serie di

incidenti, Bertolini decide di rinunciare al biglietto. Soddisfatto, Ferdinando “ritira” la maledizione e lascia che il suo sottoposto sposi Stella. La vincita così resterà in famiglia.

Scritto da Massimo Gaudioso, Edoardo De Angelis

Tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo

Cast-Con Sergio Castellitto, Maria Pia Calzone, Pina Turco, Giovanni Ludeno, Gianluca Di Gennaro, Angela Fontana, Maurizio Casagrande

Regia di Edoardo De Angelis

Prodotto da Roberto Sessa per Picomedia in collaborazione con Rai Fiction

Evento – Commedia