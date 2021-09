Ultimo ciak per Terence Hill che saluta Don Matteo: lacrime ed emozioni per l’addio

Sta facendo il giro dei social il video che Lux Vide ha diffuso questa mattina, il video che mostra l’ultimo ciak di Terence Hill con i panni di Don Matteo. Come ampiamente annunciato, Terence Hill si prepara a lasciare la serie di Rai 1 alla sua tredicesima stagione. Non è ancora chiaro se poi Lux Vide deciderà di andare avanti ( arriverà anche Raoul Bova giovane prete in moto e non più in bici). Forse ci sarà uno spin off della serie, perchè chiamarla Don Matteo, senza Matteo, sarebbe un po’ strano, ma di questo, parleremo più avanti. Nel video, si vede l’ultima scena di Terence Hill e il dolcissimo abbraccio con tutti i protagonisti della serie, con il regista, con i produttori e con tutte le persone che in questi 20 anni hanno lavorato al fianco dell’attore che ha fatto di questa serie, una delle più longeve della rete ma anche una delle più amate e viste.

Per i fan questa notizia non è stata facile da digerire e al momento va detto, sono pochissime le persone a sapere che Terence lascia. Perchè si sa, la fiction di Rai 1 è seguita da un pubblico che non sempre si informa e non ama le anticipazioni social o che arrivano dal web. Per cui per molti, questo addio, arriverà come una vera e propria sorpresa. E dopo 20 anni di successi incredibili, con una fiction capace di incollare anche 10 milioni di persone davanti alla tv, la Rai e Lux Vide non possono che dire grazie a Terence Hill, che è stato il vero pilastro. Intorno a lui è chiaro, si sono mossi personaggi altrettanti amati, da Nino Frassica a Simone Montedoro passando per Flavio Insinna e l’ultima capitana Maria Chiara Giannetta, giusto per fare qualche nome. Ma Terence Hill, la sua bicicletta e quella tonaca strappata che l’attore usa da 20 anni, sono i veri ingredienti vincenti di questa serie.

L’ultimo ciak per Terence Hill: arriva l’addio a Don Matteo

Impossibile non commuoversi guardando questo video carico di lacrime, emozioni, ma anche di tanti sorrisi

L'ultimo ciak di #TerenceHill nei panni di #DonMatteo… e c'è il grande abbraccio con Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide e produttore della serie pic.twitter.com/1eQwHs9mC0 — Ruben Trasatti (@darkap89) September 21, 2021

Le parole di Luca Bernabei

“È vero, Terence ci lascia – ha affermato Luca Bernabei produttore della serie, come riporta il portale Telesimo – ma vogliamo interpretare questa frase non in senso negativo ma anche e soprattutto in senso positivo. Vogliamo pensare all’eredità che Terence ci lascia in termini appunto di dedizione, fedeltà e soprattutto di amore per DON MATTEO e per tutti i telespettatori che in questi 20 anni ci hanno seguito. Oggi dobbiamo essere all’altezza del mito che non ci lascia ma come un padre ci guarda da lontano e ci osserva crescere. Consapevoli dell’eredità di Terence, abbiamo il dovere di impegnarci ancora di più e di portarla avanti con la massima dedizione e responsabilità. Lo dobbiamo ai milioni di italiani che guardano la serie e a Terence. A lui vogliamo dire ancora una volta…GRAZIE TERENCE HILL”.

Per chi arriverà dopo Don Matteo non sarà affatto facile e per questo forse, bisognerebbe mettere un punto e pensare a qualcosa di nuovo. Perchè di Don Matteo, ce ne sarà sempre solo uno. Terence Hill unico e inimitabile.