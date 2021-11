Blanca arriva su Rai 1: anticipazioni e trama della fiction con Maria Chiara Giannetta

A primeggiare fino a questo momento, nella prima serata di Rai 1, è stata una donna, Vanessa Scalera, con la sua meravigliosa Imma Tataranni. Presto però su Rai 1 arriverà una nuova serie che potrebbe conquistare il pubblico. Protagonista di BLANCA, crime drama liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, è Maria Chiara Giannetta che è stata amatissima nel ruolo della capitana di Don Matteo. Possiamo aspettarci grandi cose anche dalla nuova serie che per la prima volta sbarca in prima serata? Al fianco di Maria Chiara Giannetta un attore che sta vivendo un momento d’oro, l’altrettanto bravissimo Giuseppe Zeno, al suo debutto stagionale in una fiction Rai ( lo abbiamo invece già visto in Luce dei tuoi occhi e Storia di una famiglia perbene su Canale 5). Un nuovo nemico molto tosto da battere per il reality di Canale 5, che al lunedì si troverà un osso duro, un cavallo di razza, almeno secondo quelle che sono le nostre sensazioni, dopo la visione dei primi promo della fiction.

Ma di che cosa parla la nuova serie tv di Rai 1? Blanca racconta lo straordinario viaggio di una giovane donna non vedente che ha la possibilità di realizzare il sogno che aveva sin da bambina: diventare una consulente della polizia.



Oltre a essere innovativa per i contenuti, Blanca è anche la prima serie televisiva ad aver utilizzato una speciale tecnica di registrazione del suono, l’olofonia, che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall’apparato uditivo umano: ascoltando la serie con semplici cuffiette, per lo spettatore sarà come essere al posto di Blanca, sentire come lei sente e ricostruisce il mondo. Una vera e propria novità nel panorama delle produzioni televisive.

Blanca – protagonista della nuova serie in prima visione su Rai1 dal 22 novembre 2021 e in anteprima su RaiPlay da sabato 20 novembre – è vivace, solare e vitale, capace di sdrammatizzare tutto, a partire dalla sua condizione. Certo, per ora ha ottenuto solo uno stage di sei mesi…E poi? Cosa dobbiamo aspettarci da Blanca? Scopriamolo con le anticipazioni della nuova serie tv di Rai 1 ricordandovi appunto, che l’appuntamento è per lunedì sera su Rai 1.

Blanca anticipazioni e trama della nuova fiction di Rai 1

Blanca ha perso la vista quando era poco più che una bambina, in un drammatico incendio in cui è morta la sorella maggiore. In quell’occasione la sua testimonianza era stata decisiva per identificare il colpevole e ristabilire la giustizia, unico conforto nel primo periodo della sua cecità. Da allora ha fatto molta strada: ha imparato a muoversi con l’aiuto del suo fedele cane guida Linneo, a orientarsi al buio, a decodificare gli stimoli tattili, sonori e olfattivi, a ricostruire nella sua mente spazi e punti di riferimento



Blanca ha ottenuto uno stage di sei mesi per provare a fare il lavoro che sogna…Non è il massimo ma è già un inizio. Non sarà facile però, e in commissariato dovrà scontrarsi con la diffidenza dei capi e dei colleghi, in un ambiente

di lavoro maschilista e un po’ retrogrado. Dovrà relazionarsi con il commissario Bacigalupo, interessato solo ad arrivare alla pensione senza troppi problemi, e con l’ispettore Liguori, figlio di un nobile decaduto e di un’avvocatessa senza scrupoli. Per conquistare la fiducia di entrambi, Blanca dovrà dimostrare che può dare un contributo originale alle indagini, grazie alle sue capacità nel décodage, cioè la capacità di analizzare nelle telefonate e nelle intercettazioni suoni e rumori che sfuggono ad un udito meno sviluppato del suo.

Blanca è riuscita a fare della sua mancanza la sua forza. Quando qualcosa dell’ambiente circostante attira la sua attenzione è come se entrasse in una “stanza nera”, in cui isola il suono prodotto da una cosa o una persona, mentre tutto il resto scompare. Questo perché la vista tante volte distrae, mentre non vedendo si può andare più velocemente al cuore di cose, persone, situazioni. Sono doti che appaiono come dei veri e propri superpoteri, ma a cui Blanca deve ricorrere per riuscire ad essere una ragazza normale anche se lei normale non sarà mai, perché è proprio la sua condizione a renderla straordinaria. Lungo l’arco di tutta la serie Blanca dovrà fare i conti con il suo passato: alcuni dei personaggi coinvolti nella morte della sorella torneranno a farsi vivi con lei, fino alla scoperta di un’altra verità.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova serie tv di Rai 1



Ogni episodio è incentrato su un caso giallo con un’ambientazione legata a Genova e racconta uno specifico ambiente sociale, quartieri abitati da ceti diversi, rivelando il carattere multiforme di questa città. Oltre ai gialli verticali, la serie racconta la vita sentimentale di Blanca, attratta e divisa tra due uomini, il collega Liguori e l’amico Nanni, il suo rapporto con Lucia, figlia dodicenne della vittima del primo caso di puntata, e con il padre. Attraverso flashback del suo passato si racconteranno il legame con la sorella e l’incendio in cui ha perso la vita, un evento accidentale

che continua ad alimentare i sensi di colpa della nostra protagonista.

L’aiuto di Andrea Bocelli per la fiction Blanca



A rendere Blanca ancora più speciale la duplice consulenza del Maestro Andrea Bocelli: il Maestro non solo ha descritto agli sceneggiatori il ‘mondo dei non vedenti’, ma ha fatto anche un piccolo training a Maria Chiara Giannetta.

Nessuna compassione per la propria condizione, ma tanta voglia di farcela, prendendosi in giro quando serve con una grande dose di autoironia, tratti del carattere che sono fondamentali anche del personaggio di Blanca.

