Dante dirà a Simone della morte di Jacopo? La foto strappata, che significa?

Sono state fatte tantissime ipotesi su quella maledetta notte, la notte in cui il professore Dante Balestra ha incontrato Anita e Manuel in ospedale, quando il ragazzo era solo un bambino. Un bambino proprio come Simone, che pensavamo fosse in ospedale in seguito a un brutto incidente. Ma in realtà, come abbiamo scoperto nella puntata di Un professore in onda il 9 dicembre 2021, c’è molto più di un incidente, di una febbre, di qualcosa che non ha funzionato. C’è il dramma di una famiglia, c’è il dramma di Simone . E’ la morte di Jacopo, fratello gemello di Simone. E a scoprire quello che successe nella drammatica notte è stata Anita che non riusciva a darsi pace e non si spiegava il perchè di quel regalo: un dinosauro dato, uno sguardo perso nel vuoto, quello di Dante. La motivazione è drammatica: quella notte Dante e sua moglie hanno perso un figlio, il piccolo Jacopo. Fino a quel momento la vita della loro famiglia era stata perfetta. Jacopo era un bambino più chiuso, Simone invece era sempre sorridente, il sorriso che oggi ha perso strada facendo. La sera in cui Jacopo morì, Simone quasi, come capita a tutti i gemelli, non trovò pace ma nei giorni successivi, smise di chiedere, un po’ come se avesse capito che il suo fratellino non c’era più. Eppure i ricordi dovrebbero esserci, avevano tre anni. Simone invece, di quella notte, non ricorda nulla. Di suo fratello non ricorda nulla. E forse i tormenti che prova da sempre nel suo cuore, son legati proprio a questo grande segreto di famiglia. Perchè non raccontagli della morte di Jacopo? Tutto acquisterebbe un senso. Ma Dante è restio e non vuole farlo, almeno per il momento. C’è altro?

Un professore anticipazioni prossime puntate: Simone ricorda Dante?

Quello che però il pubblico non ha ancora capito, è stata la reazione di Simone nel vedere la fotografia di Jacopo. Quando Simone ha trovato quell’immagine, non ne è rimasto sorpreso, anzi. Sembra aver reagito con rabbia, come se sapesse tutto, come se per lui, quel segreto non esistesse. Che cosa significa? In realtà probabilmente Simone, vista la fama di suo padre, pensa che quel bambino potrebbe essere un altro figlio di Dante, il motivo per il quale lui e sua madre hanno divorziato. Ma è possibile che non si renda conto della somiglianza? Che davvero non ricordi nulla? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate della fiction di Rai 1.

